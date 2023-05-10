Новости Софт 10.05.2023 в 22:48

Duet AI – Google переименовала и расширила набор функций ИИ для Workspace, которые должны конкурировать с Microsoft Copilot

Вадим Карпусь

Автор новостей

В марте Google анонсировала набор функций искусственного интеллекта для своего набора приложений Workspace. Во время проведения конференции Google I/O представила новый бренд для этих функций — Duet AI. Но сами функции еще не доступны для широкой публики.

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Duet AI охватывает ряд генеративных инструментов искусственного интеллекта для рабочих приложений Google. Они предлагают помощь в написании текстов в Docs и Gmail, создании изображений для Slides, подготовке автоматических резюме собраний для Meet и многое другое. Пожалуй, единственная значимая новость, объявленная на Google I/O, заключается в том, что помощь в написании текстов также появится в Gmail на мобильных устройствах. Она будет называться Help me write и станет обновлением функции Smart Compose.

Duet AI – Google переименовала и расширила набор функций ИИ для Workspace, которые должны конкурировать с Microsoft Copilot

Однако чтобы получить доступ к этим новым инструментам, пользователям необходимо зарегистрироваться в Workspace Labs и присоединиться к списку ожидания. Ранее этот список ожидания был закрытым, а теперь он открыт для всех заинтересованных лиц. Google заявила, что масштабирует сервисы для «еще большего количества пользователей и стран в ближайшие недели» и предоставила следующую дорожную карту запуска функций Duet AI:

  • Write in Gmail — уже работает через сайт и на мобильных устройствах. Доступна с сегодняшнего дня через Workspace Labs.
  • Контекстные ответы в Gmail начнут разворачиваться в Workspace Labs к концу месяца.
  • Создание изображений из текстовых описаний прямо в Google Slides начнет разворачиваться в Workspace Labs в следующем месяце.
  • Организация комплексных проектов в Google Sheets начнет разворачиваться в Workspace Labs в следующем месяце.
  • Интеллектуальная классификация в Google Sheets начнет разворачиваться в Workspace Labs в ближайшие месяцы.
  • Пользовательские фоны в Google Meet начнут разворачиваться в Workspace Labs в ближайшие месяцы.
  • ИИ-блоки в Docs начнут разворачиваться в Workspace Labs в конце этого месяца.
  • Вычитка в Docs. Предварительная версия будет доступна для коммерческих пользователей Workspace в ближайшие месяцы.

В Google отмечают потенциальную востребованность функции Help me write на мобильных устройствах, так как эта платформа не подразумевает доступ к полноценной удобной клавиатуре. Забавным сюрпризом в Gmail станет кнопка «Мне повезёт» при использовании ИИ-генератора ответов. Иногда в качестве ответа она предложит хайку, а в другой раз напишет ответ в пиратском стиле.

Duet AI – Google переименовала и расширила набор функций ИИ для Workspace, которые должны конкурировать с Microsoft Copilot

Ещё Google анонсировала функцию Sidekick для Workspace/Duet, которая описывается как «будущее совместной работы с ИИ». Пользователям будет доступна боковая панель, способная анализировать просматриваемый документ. Инструментарий Sidekick сможет не только отвечать на запросы о контенте, но и давать свои предложения. Например, при написании истории, ИИ предложит создать несколько изображений для ее иллюстрации. Или же, пользователь пишет электронное письмо о предстоящем обеде, Sidekick не только анализирует содержимое цепочки писем, но и просматривает связанные документы, в том числе, список подаваемых блюд, и может предложить хорошее дополнение к ним. Пока не уточняется, когда эта функция может стать доступной пользователям.

Источник: The Verge


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