Bard скоро выучит украинский — чат-бот Google перешел на модель PaLM 2, получил темную тему и теперь доступен для всех желающих

Google запустила Bard в феврале, и по сравнению с конкурентами (Bing и ChatGPT) он как-то сильно не отличался – разве что демонстрацией с ложными ответами, повлекшей за собой резкое падение акций компании. Сегодня на презентации Google I/O представили обновленный чат-бот, уже некоторое время работающий на PaLM 2 – следующем поколении собственной большой языковой модели компании.

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Google отменяет список ожидания для Bard* и делает его доступным для пользователей из 180 стран – пока на английском языке и с поддержкой японского и корейского. В ближайшем будущем чат-бот будет поддерживать около 40 языков – в том числе и украинский.

Для пользователей из Украины сайт чат-бота выдает сообщение о том, что «Bard пока не поддерживается в вашей стране» – хотя попытка получить доступ через VPN была успешной.

Чат-бот становится мультимодальным – то есть сможет работать с изображениями в запросах и предоставлять их в ответах (скажем, если вы ищете информацию о каком-нибудь туристическом месте, Bard покажет вам популярные достопримечательности). Также он теперь может отображать результаты с помощью Google Карт и структурировать данные в таблице.

Впоследствии для чат-бота запустят расширения – в том числе из собственных программ и служб Google, таких, как Карты, Таблицы, Почта и Документы (вскоре также упростят экспорт ответов Bard в Почту и Документы). Среди сторонних партнеров – генератор изображений Firefly от Adobe, а в скором времени появятся Wolfram Alpha и другие.

Google также расширяет возможности кодирования Bard, частично на основе Google Lens. Как отмечает компания, это включает не только возможность генерировать код, но также объяснение фрагментов кода и помощь пользователям в его настройке.

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В предыдущих итерациях Bard уже мог экспортировать код Python в Google Colab. Сейчас компания расширяет эту функцию, чтобы позволить экспорт кода Python в Replit – популярный IDE на основе браузера.

О, ну и Bard тоже переходит на «темную сторону» и получает темный режим.

Источник: Techcrunch