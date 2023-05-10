Новости Технологии 10.05.2023 в 22:27

Bard скоро выучит украинский — чат-бот Google перешел на модель PaLM 2, получил темную тему и теперь доступен для всех желающих

Катерина Даньшина

Автор новостей

Google запустила Bard в феврале, и по сравнению с конкурентами (Bing и ChatGPT) он как-то сильно не отличался – разве что демонстрацией с ложными ответами, повлекшей за собой резкое падение акций компании. Сегодня на презентации Google I/O представили обновленный чат-бот, уже некоторое время работающий на PaLM 2 – следующем поколении собственной большой языковой модели компании.

Курс
Data Scientist
Ставай топовим спеціалістом за 3 місяці. Курс ведемо українською
Хочу!
woman

Google отменяет список ожидания для Bard* и делает его доступным для пользователей из 180 стран – пока на английском языке и с поддержкой японского и корейского. В ближайшем будущем чат-бот будет поддерживать около 40 языков – в том числе и украинский.

  • Для пользователей из Украины сайт чат-бота выдает сообщение о том, что «Bard пока не поддерживается в вашей стране» – хотя попытка получить доступ через VPN была успешной.

Bard скоро «заговорить‎» українською – чатбот Google стає багатомовним і мультимодальним, а також отримує підтримку сторонніх плагінів

Чат-бот становится мультимодальным – то есть сможет работать с изображениями в запросах и предоставлять их в ответах (скажем, если вы ищете информацию о каком-нибудь туристическом месте, Bard покажет вам популярные достопримечательности). Также он теперь может отображать результаты с помощью Google Карт и структурировать данные в таблице.

Bard скоро «заговорить‎» українською – чатбот Google стає багатомовним і мультимодальним, а також отримує підтримку сторонніх плагінів

Впоследствии для чат-бота запустят расширения – в том числе из собственных программ и служб Google, таких, как Карты, Таблицы, Почта и Документы (вскоре также упростят экспорт ответов Bard в Почту и Документы). Среди сторонних партнеров – генератор изображений Firefly от Adobe, а в скором времени появятся Wolfram Alpha и другие.

Bard скоро «заговорить‎» українською – чатбот Google стає багатомовним і мультимодальним, а також отримує підтримку сторонніх плагінів

Google также расширяет возможности кодирования Bard, частично на основе Google Lens. Как отмечает компания, это включает не только возможность генерировать код, но также объяснение фрагментов кода и помощь пользователям в его настройке.

Курс
Python
Чий це Python? Це не ви загубили професію мрії в IT?
Я!
Man

В предыдущих итерациях Bard уже мог экспортировать код Python в Google Colab. Сейчас компания расширяет эту функцию, чтобы позволить экспорт кода Python в Replit – популярный IDE на основе браузера.

О, ну и Bard тоже переходит на «темную сторону» и получает темный режим.

Источник: Techcrunch


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить