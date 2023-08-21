Билл Гейтс не считал школьное образование «интересным» и ленился на уроках математики

В новом интервью соучредитель Microsoft Билл Гейтс рассказал о своих школьных годах, вспомнив, что иногда в образовании ему не хватало мотивации и желания, и именно учитель заставлял его добиваться лучших результатов.

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«В самом начале изучения математики я ленился», – признался Гейтс.

Он отметил, что в один момент в 8-м классе он разговаривал с учителем, который ему сказал: «Почему ты такой ленивый? Ты мог бы быть очень хорош в этом». Билл в ответ заявил: «Но мы не делаем ничего интересного!».

Гейтс вспомнил, что в дальнейшем преподаватель приносил ему интересные книги для чтения и пытался подтолкнуть к лучшим результатам.

«Я тогда поменял взгляд на образование. Я думал, что чем меньше усилий ты прилагаешь, тем ты круче».

Гейтс в 1975 году бросил Гарвардский университет, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом. Ранее он заявлял, что получил «замечательный опыт» во время учебы, но переживал из-за того, что не смог стать «частью компьютерной революции».

В то же время Билл поощрял студентов продолжать обучение в колледже в течение четырех лет, чтобы получить «все самое лучшее» от своего образования. Он сам упорно работал в Microsoft в первые дни, а недавно заявил, что соревновался с коллегами за то, чтобы спать как можно меньше в свои 30 -40 лет, поскольку считал это «ленивым и ненужным делом».

Источник: Insider