Новости Бизнес 15.06.2023 в 12:37

Билл Гейтс прилетел в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, – Reuters

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Билл Гейтс прилетел в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, – Reuters

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 2019 года не был в Китае, а Си Цзиньпин в течение того же промежутка времени не встречался с иностранными руководителями, отменив все зарубежные поездки во время пандемии.

Курс ДИРЕКТОР З ПРОДАЖІВ.
Ставайте лідером у сфері продажів та навчіться ефективно керувати своєю командою, для досягнення високих результатів!
Дізнатися про програму

Reuters сообщает, что встреча может состояться в формате «тет-а-тет», но не раскрывает подробностей тем диалога.

Гейтс и Си встречались в 2015 году в кулуарах форума Боао – собрание политических и бизнес-лидеров, проходившее в провинции Хайнань. Тогда, по данным министерства иностранных дел Китая, они обсудили взгляды на «улучшение отрасли здравоохранения и сокращение бедности».

Сам Гейтс написал в Twitter, что прилетел в Пекин, чтобы встретиться с «партнерами, работающими над проблемами глобального здоровья и развития» для Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В 2008 году он покинул руководящий пост в Microsoft, а в 2015 году отказался от обязанностей председателя правления корпорации. Миллиардер решил сосредоточиться на благотворительной деятельности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и борьбу с изменением климата.

В эти выходные в Китай также прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен с целью стабилизировать отношения между двумя крупнейшими экономиками мира. В среду у Блинкена был напряженный разговор с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и тот призвал США не вмешиваться в дела Китая и не наносить ущерб его безопасности.

Курс GAME DESIGN
Дізнайтесь все про розробку ігор. Ставайте справжнім геймдевелопером!
Вивчити курс

Другие иностранные технологические лидеры, такие как генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор Tesla Илон Маск, встречались с китайскими министрами в последние месяцы.

Илон Маск впервые за 3 года посетил Китай — по мнению аналитиков, это подчеркивает большую роль страны на рынке электромобилей


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить