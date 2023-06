Билл Гейтс прилетел в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, – Reuters

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 2019 года не был в Китае, а Си Цзиньпин в течение того же промежутка времени не встречался с иностранными руководителями, отменив все зарубежные поездки во время пандемии.

Reuters сообщает, что встреча может состояться в формате «тет-а-тет», но не раскрывает подробностей тем диалога.

Гейтс и Си встречались в 2015 году в кулуарах форума Боао – собрание политических и бизнес-лидеров, проходившее в провинции Хайнань. Тогда, по данным министерства иностранных дел Китая, они обсудили взгляды на «улучшение отрасли здравоохранения и сокращение бедности».

Сам Гейтс написал в Twitter, что прилетел в Пекин, чтобы встретиться с «партнерами, работающими над проблемами глобального здоровья и развития» для Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

I’ve just landed in Beijing for the first time since 2019, where I’m excited to visit with partners who have been working on global health and development challenges with @gatesfoundation for more than 15 years.

— Bill Gates (@BillGates) June 14, 2023