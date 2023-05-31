Новости Бизнес 31.05.2023 в 19:17

Илон Маск впервые за 3 года посетил Китай — по мнению аналитиков, это подчеркивает большую роль страны на рынке электромобилей

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Инвестиционный стратег Энтони Сасин считает, что визит Маска в Китай – это попытка отметить важность страны для глобального рынка электромобилей и «убедиться, что он на одной волне с руководящей партией». На страну приходится 50% продаж автомобилей Tesla и 20% производственных мощностей компании.

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Отчитываясь о доходах Tesla в апреле, Илон Маск называл напряженные отношения США и Китая «рисковыми» для финансовых прогнозов автопроизводителя на 2023 год. По словам Сасина, первый за три года визит миллиардера в Пекин можно рассматривать как политическое заявление, в котором тот требует политической стабильности для бизнеса от представителей обеих стран.

Ілон Маск вперше за 3 роки відвідав Китай – з метою «‎відзначити» велику роль країни на ринку електромобілів
Фото: Reuters

Однако политика – не единственная причина, сдерживающая развитие бизнеса Маска. Макросреда в целом была жесткой как в Китае (который прекратил предоставлять субсидии на покупку новых электромобилей), так и в США (где росли процентные ставки). Учитывая финансовую ситуацию, технологические компании снижали цены, чтобы увеличить продажи продуктов, что негативно влияло на их доходы.

Tesla снизила цены на электромобили в Китае в октябре и январе, но снова подняла их в мае. Однако сам факт снижения стоимости показывает насколько важен китайский рынок для американского автопроизводителя, говорит Билл Руссо, основатель и генеральный директор стратегической и инвестиционной консалтинговой компании Automobility.

«Это сигнализирует о том, насколько важно защищать китайский рынок и насколько он важен для глобальной системы», — сказал он CNBC.

В целом, Tesla не очень легко функционировать на китайском рынке и из-за большой конкуренции. Руссо говорит, что американский автопроизводитель представляет старое портфолио (Model 3 была выпущена три года назад, а Model Y — два года назад), поэтому снижение цен — это еще и способ побороть местных автопроизводителей, представляющих более новые модели.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

К примеру, китайский BYD продает очень широкий ассортимент гибридов:

«Это оружие, которого нет у Tesla», — говорит Руссо, добавляя, что BYD также в два раза превосходит Tesla в производстве чистых аккумуляторных батарей.

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Поездка Маска – это продолжение целой серии визитов генеральных директоров технологических компаний США в Китай. После того как страна отменила «политику нулевого COVID-19» и снова открыла свои границы, в Пекин уже приезжал Тим Кук из Apple, Джейми Даймон из JPMorgan и другие руководители.

Глава Tesla уже провел встречи с министрами иностранных дел, торговли и промышленности Китая, а также пообедал с Цзэн Юцюнем – главой ведущего поставщика литий-ионных аккумуляторов CATL. Ожидается, что Маск встретится с другими чиновниками Китая и посетит завод в Шанхае позже на этой неделе. В марте агентство Reuters сообщало, что миллиардер добивался встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном.

Источник: CNBC, Reuters


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