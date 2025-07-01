Китайские студенты обходят детекторы ИИ… искусственным интеллектом — поскольку те обозначают реальные тексты, как сгенерированные

Оказывается, чтобы доказать, что твой текст не писал искусственный интеллект — надо просто обратиться за помощью к искусственному интеллекту.

Китайские студенты начали паниковать с приближением момента проверки дипломных работ, поскольку местные университеты усилили борьбу с искусственным интеллектом, и активно используют детекторы для выявления сгенерированных текстов. Проблема заключается в том, что иногда эти инструменты навешивают ярлык «создано ИИ» на тексты, которые действительно писали люди — и студентам приходится до невозможного «упрощать» свои работы, или даже (парадокс) обращаться за помощью к ИИ, чтобы он сделал текст «более человечным».

Студентка старшего курса факультета немецкой филологии Сяобин рассказала сайту Rest of World, что за неделю до сдачи диссертации получила уведомление от университета об обязательной проверке всех работ на детекторе ИИ — любой текст, который обозначат как созданный ИИ на 30%, будет отклонен.

Сяобин не волновалась, поскольку сама написала работу на 16 страниц, используя ChatGPT и DeepSeek только для редактирования нескольких абзацев. Впрочем, для того, чтобы убедиться в своем успехе, девушка заплатила около 70 юаней ($10) на одной из платформ, чтобы проверить текст. К ее большому удивлению, половина диссертации была обозначена как созданная искусственным интеллектом.

«Весь этот процесс казался мне абсурдным… Я чувствую себя как невинный человек, которого тянут на виселицу», — говорит Сяобин.

Сейчас более 10 китайских университетов, включая ведущие Фучжоу, Сычуаньский и Цзюцзянский, установили ограничения на присутствие текста, сгенерированного ИИ, в работах студентов до 15-40%. Требование является обязательным для дипломных работ, а нарушение может принести незачет или даже исключение.

Студенты жалуются в соцсетях, что вообще никогда или редко использовали ИИ и получили подобный Сяобин результат в тестах. Некоторые пытаются упростить свои работы, превращая изначально хорошие тексты в неуклюжие и детские. Когда же ручное редактирование не срабатывает молодежь обращается за помощью к ИИ. Фактически, решение университетов только подтолкнуло студентов к использованию технологии.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Стоит отметить, что идеального инструмента для выявления ИИ не создали до сих пор — китайские учебные заведения в основном полагаются на детекторы, разработанные Китайской национальной инфраструктурой знаний (CNKI) и технологическими компаниями Wanfang Data и Chongqing VIP, которые давно продают инструменты для выявления плагиата. Однако некоторые из этих платформ также предлагают услуги по уменьшению количества плагиата с помощью искусственного интеллекта, чтобы помочь студентам обойти проверки, создавая «петлю прибыли».

Сейчас существует несколько основных способов, которыми пользуются студенты для того, чтобы обойти детекторы: есть платформы, которые предлагают «чисто человеческое переписывание», что обойдется примерно в $100; и собственно дешевые чат-боты, которые могут заменить некоторые слова и синтаксис. Другая студентка Дэдэ из провинции Фуцзянь заплатила около 500 юаней ($70) репетитору, который пообещал ручное редактирование — балл для ИИ снизился, но сам текст местами стал бессвязным с неправильно истолкованными терминами или неуместными символами.

«Было настолько очевидно, что она использовала инструмент ИИ для редактирования моей работы, вместо того, чтобы переписать ее самостоятельно», — говорит Деде, указывая на одну ошибку: репетитор изменила словосочетание «три ножа» (традиционное украшение для волос, которое носили женщины Фуцзянь) на «инструмент с трема лезвиями», что, согласитесь, звучит нелепо.

Другая студентка сказала, что сервис с помощью ИИ изменил слово «полупроводник» в ее работе на «0,5 проводника».

Что касается Сяобин, то она взялась сама переделывать собственноручно написанный текст, меняя местами слова или предложения. В конце концов помог трюк с заменой точек на запятые — присутствие ИИ сразу снизилось с 50% до 20%