Были ли серьги Камалы Харрис тайными наушниками Nova H1, — расследование журналистов

Сторонники Дональда Трампа обвинили его оппонентку Камалу Харрис, что она носила серьги с динамиком Nova H1 на дебатах 10 сентября Newsweek выяснил, что их фактически не существует.

Многие люди в социальных сетях распространяли мнение, что в серьгах Харрис были встроены акустические динамики. В поисках конкретной модели такого устройства они заявили, что Харрис использовала аудиосерьги Nova H1.

Якобы серьги издают направленный звук, который слышит только их носитель. На странице этой модели в Kickstarter сказано, что серьги размещаются на мочках ушей и направляют звук изнутри жемчужины прямо в слуховой проход. Они действительно кажутся несколько похожими на серьги Харрис, но они не те же самые (второе изображение ниже). Модные блогеры уже узнали пару сережек Tiffany (третье изображение), которые у Харрис были на дебатах и предыдущих мероприятиях, а также отметили, что она носила цепочку из той же коллекции.

Главный же изъян конспирологической теории о серьгах в том, что Nova H1 Audio Earrings практически не существуют в реальности. Устройство было частью проекта на Kickstarter, который «исчез с радаров». Их нельзя приобрести в интернете, да и никогда не было возможно. Nova Products, компания, стоящая за проектом, не заходила на Kickstarter с мая 2023 года. Спонсоры разместили на странице сообщение с просьбой обновить статус сережек, которые они должны были бы получить в обмен на свой залог.

Ссылка на Nova Productsуказанное на Kickstarter, перенаправляет на сайт другой компании, Icebach Sound Solutions. На этом сайте можно найти аудиосережки с несколько иным дизайном. После дебатов компания решила «хайпануть» на теме: она сообщает, что «специальное издание для президентских дебатов скоро станет доступным для всех». Сообщение было добавлено на сайт примерно между 7 утра и 11:25 утра по восточному времени, согласно The Wayback Machine. Впоследствии на этой странице появилась ссылка на CES 2025.

На сайтах Icebach и Nova указано, домены зарегистрированы на Стефана Берендсена с BBG Entertainment GmbH, разработчика мобильных игр из Германии. Какое отношение компания имеет к аудиопродуктам или президентским выборам в США, остается загадкой, но Engadget обратился к BBG, а также к организаторам кампании Харрис за комментарием.

Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba. Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. . Детальніше про курс

«Мы не знаем, носила ли миссис Харрис какой-то из наших продуктов. Сходство исключительное, и хотя наш продукт не был специально разработан для использования во время президентских дебатов, он подходит для этого», — сказал руководитель Icebach Sound Solutions Малте Иверсен.

Заявление компании кажется попыткой заработать на ажиотаже: «Чтобы обеспечить одинаковые условия игры для обоих кандидатов, мы сейчас разрабатываем мужскую версию и вскоре сможем предложить ее кампании Трампа».

Итак, фактически Харрис носила серьги, которые похожи, но не одинаковы по сравнению с моделью, которая не выпускалась. Новая модель тоже имеет несколько иной дизайн, а поклонники моды идентифицировали урашение вице-президента США как Tiffany.

Engadget отмечает, что это не первый раз, когда республиканцы обвиняют оппонентов собственных кандидатов в президенты США в использовании технических средств, которые дают им преимущество на дебатах. Подобные обвинения звучали в адрес Джо Байдена в 2020 году, Хиллари Клинтон в 2016 году и Барака Обамы в 2012 году. Каждый раз эту теорию развенчивали исследователи. Сайт говорит, что в противовес им, демократы к подобным обвинениям никогда не прибегали.

Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba. Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. . Детальніше про курс

Источники: Newsweek, Engadget

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.