Новости WTF 11.09.2024 в 18:23 comment views icon

Илон Маск пригрозил «оплодотворить» Тейлор Свифт — после того, как певица поддержала Камалу Харрис

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Илон Маск пригрозил «оплодотворить» Тейлор Свифт — после того, как певица поддержала Камалу Харрис

Миллиардер Илон Маск, который только официально имеет 12 детей от нескольких разных женщин, нацелился «оплодотворить» и поп-сенсацию прошлого года, певицу Тейлор Свифт.

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Заявление Маска прозвучало на фоне развертывания избирательной гонки в США и дебатов между главным кандидатами — Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Последнюю вчера официально поддержала Тейлор Свифт из-за того, что «Харрис борется за права и может стать воином, который их отстаивает». Свое заявление в Instagram певица подписала как «бездетная женщина с котом» — отсылка к насмешливым словам напарника Трампа Дж. Д. Вэнса.

Тем временем Илон Маск, известный своей приверженностью к Трампу, молниеносно отреагировал на комментарий Свифт, написав в Twitter, что может с легкостью лишить ее статуса «бездетной»:

«Хорошо, Тейлор, ты победила. Я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих котов».

На самом деле слова Маска выглядят как проявление мизогинии и напоминают угрозу, о чем сразу написали несколько комментаторов:

  • «Илон показывает миру, что он женоненавистническая свинья», — ответила учетная запись международной хакерской группы Anonymous.
  • «Это жутко, чувак, но мы всегда знали, что ты жуткий», — написал другой пользователь.

Маск, который давно заявлял, что падение уровня рождаемости станет основной причиной упадка человеческой цивилизации, имеет 12 детей (из тех, о которых мы знаем) — от четырех женщин.

В то же время желание «оплодотворить» как можно больше женщин звучит из уст миллиардера не впервые, и собственно он своими действиями это часто подтверждает — в прошлом году New York Times писала, что он передал свою сперму в банк SpaceX с целью создания будущей марсианской колонии.

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Источник: Futurism

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