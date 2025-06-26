Новости Крипто 26.06.2025 в 20:27 comment views icon

Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

Криптобиржа Kraken получила разрешение на работу во всех 30 государствах-членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) благодаря Лицензии на регулирование рынков криптоактивов (MiCA), предоставленной Центральным банком Ирландии.

Лицензия позволит бирже предлагать более широкий спектр полностью регулируемых продуктов, включая торговлю, деривативы и платежные решения.

Одобрение MiCA произошло после того, как Kraken приобрел лицензию Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) через свою кипрскую регулируемую структуру в феврале.

Таким образом, криптобиржа Kraken присоединилась к таким игрокам, как Coinbase, Bitstamp и Crypto.com, которые получили похожие одобрения в юрисдикциях вроде Люксембурга и Мальты.

В марте Kraken также получил лицензию учреждения электронных денег от Управления финансового поведения Великобритании, что позволяет ему устанавливать партнерские отношения с традиционными финансовыми учреждениями и предлагать широкий спектр услуг пользователям в регионе.

MiCA требует от криптобирж и платформ получения регуляторного одобрения и соблюдения единых стандартов для работы в регионе ЕЭЗ.

Источник: Kraken

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