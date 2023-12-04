Новости Крипто 04.12.2023 в 11:10 comment views icon

Биткоин достиг $41,5 тыс. У него есть потенциал вырасти до $100 тыс. к концу 2024-го

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Юрій Орос

Автор новин

Биткоин достиг $41,5 тыс. У него есть потенциал вырасти до $100 тыс. к концу 2024-го

Руководители криптовалютной индустрии заявили о начале нового «бычьего» тренда, который может вынести биткоин в исторические максимумы с отметкой выше $100 000 в конце 2024 года. Теперь его цена свыше $41,5 тыс.

Биткоин достиг $41,5 тыс. У него есть потенциал вырасти до $100 тыс. к концу 2024-го

Биткойн за год вырос на 150%, и многие оптимистично настроены по продолжению роста в 2024 году, передает CNBC.

Чувствуется, что 2023-й был годом подготовки к бычьей волне, которая еще впереди. Но настроения очень оптимистичны по отношению к 2024-му и 2025 годам.

– Паскаль Готье, генеральный директор Ledger.

Последний рекордный максимум цифровой валюты почти $69 тыс. был достигнут в ноябре 2021 года. С тех пор криптоиндустрия столкнулась с множеством проблем — от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. FTX, одна из крупнейших бирж мира, потерпела крах, а ее основателю Сэму Бенкману-Фриду грозит более 100 лет заключения после того, как его признали виновным по семи пунктам уголовного мошенничества.

Сэм Бенкман-Фрид признан виновным в мошенничестве — основателю FTX грозит до 110 лет тюрьмы

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Между тем, руководитель Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в уголовных обвинениях и ушел в отставку с должности генерального директора компании в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 млрд долларов.

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Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставку

Однако когда эти проблемы отошли на второй план, инвесторы сосредоточились на том, что индустрия считает положительным развитием событий. Первое — это восхищение тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит exchange-traded fund (ETF, биржевой фонд, инвестирующий непосредственно в криптовалюту). Это может привлечь крупных традиционных инвесторов, ранее не желавших иметь дело с криптовалютами.

Второе событие — это халвинг биткоина, который проходит каждые четыре года и запланирован на май 2024 года. Это означает, что вознаграждение за майнинг биткоина уменьшается вдвое. Это ограничивает предложение биткоинов и является фактором, способствующим росту курса биткоина.

Биткоин достиг $41,5 тыс. У него есть потенциал вырасти до $100 тыс. к концу 2024-го

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