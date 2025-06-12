Биткоин готов пробить отметку $130 тыс. до конца июня

Биткоин установил рекорд цены в $111 тыс., но позже откатился. За последние 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на $3000, поднявшись в цене с $105,400 до $108,600. Известный биткоин-аналитик PlanB опубликовал оптимистичный прогноз (для лонгистов и холдеров, конечно). Он предположил, что биткоин имеет все шансы взлететь до $130 тыс.

Если индекс RSI достигнет 75 (оранжевая точка) в этом месяце, то биткоин может закрыть июнь ростом до $130 тыс.

Обычно, значение RSI выше 70 сигнализирует о перекупленности актива и дальнейшем падении. Впрочем, биткоин известен тем, что часто нарушает традиционные паттерны.

Генеральный директор Bitwise Asset Management Хантер Хорсли считает, что после того, как биткоин достигнет уровня $130 тыс. — $150 тыс., владельцы не захотят его продавать. Вместо этого, инвесторы охотнее будут брать кредиты под залог своих биткоинов. И это начнет подталкивать цену еще выше.