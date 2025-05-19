Известный аналитик начал распродавать свои биткоины: в чем причина?

Несмотря на радость трейдеров и лонгистов относительно очередного прорыва биткоина за пределы $100 тыс.Но некоторые аналитики не разделяют этой радости. Пока большинство влиятельных экспертов кричит о том, что BTC надо постоянно докупать и никогда не продавать, Вилли Ву продаёт свои активы, чтобы взамен инвестировать в биткоин-инфраструктуру.

Он объяснил свое решение на примере: когда инвестировал в Exodus Wallet в 2016 году, прибыль от этой инвестиции сейчас в 2,5 раза больше, чем прибыль от инвестиций в биткоин в то время.

Кроме того, в декабре 2024 года Вилли Ву инвестировал в Debifi, недепозитную платформу, которая способствует биткоин-кредитованию. Аналитик рассматривает платформу как инструмент, позволяющий долгосрочным владельцам занимать больше средств, не продавая свои активы.

По словам Ву, многие люди думают, что биткоин постоянно растет. Но на самом деле годовой средний рост (CAGR) уже давно не такой заметный, как в 2017 году, когда доходы достигали сотен процентов.

С 2020 года биткоин начали покупать крупные компании и даже некоторые государства. С тех пор темпы роста снизились до 30-40% в год, и эта цифра продолжает падать, потому что сеть биткоина накапливает все больше капитала. Сейчас BTC торгуется как самый новый макроактив за последние 150 лет, и он будет продолжать поглощать капитал, пока не достигнет своего равновесия.

«Учитывая, что долгосрочная монетарная экспансия составляет около 5% роста, а ВВП — 3% роста, я бы сказал, что 8% — это тот уровень, на котором остановится среднегодовой темп роста BTC. К тому времени, возможно, через 15-20 лет, наслаждайтесь поездкой, потому что почти ни один публично инвестированный продукт не может сравниться с производительностью BTC в долгосрочной перспективе, даже если CAGR BTC продолжает снижаться», — отметил Ву.

Между тем активность покупок на спотовых рынках растет. Это свидетельствует о том, что давление продавцов значительно снизилось. Поэтому пока можно ожидать роста.

Накануне известный венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер заявил, что в течение 10 лет биткоин заменит доллар США и станет стандартной валютой. Он также считает, что к концу 2025 года BTC будет стоить $250 тыс.

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Источник: Darkfost, Вилли Ву