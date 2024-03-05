Биткоин обновил свой исторический максимум — цена за монету достигла $69,2 тыс.

Во вторник в результате большого спроса на ETF биткоинов флагманская криптовалюта снова подпрыгнула в цене, обновив собственный исторический рекорд до $69, 2 тыс. (в ноябре 2021 года монета оценивалась в $68,9 тыс.).

Как отмечает Reuters, с октября 2023 года биткоин вырос в целом на 160%, где 44% пришлось именно на февраль этого года — такое уверенное поведение монеты резко контрастирует с 2022 годом, который находился в затяжной криптозиме и отметился рядом банкротств и скандалов.

Большая заслуга в нынешнем росте заключается в том, что в США в начале 2024-го в конце концов одобрили ETF биткоинов — биржевые фонды, которые отслеживают криптовалюту с помощью фьючерсных контрактов на фондовой бирже (по данным LSEG, чистые поступления в 10 крупнейших ETF биткоинов достигли $2,17 миллиарда). В дополнение к этому, биткоин и криптовалюта в целом получили толчок из-за перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что часто побуждает инвесторов направлять капитал в активы с более высокой доходностью или большей неустойчивостью.

Аналитики говорят, что биткоин также выиграл перед апрельским так называемым халвингом — процессом, который происходит каждые четыре года, во время которого скорость выпуска токенов, а также вознаграждения майнерам сокращаются вдвое. Предложение биткоинов ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!