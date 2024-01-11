Регулятор США одобрил ETF биткоинов — на этот раз по-настоящему

Ожидается, что ETF облегчат процесс инвестирования в криптовалюту (без непосредственной покупки и хранения биткоинов).

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, руководитель которого (ETF-провайдер) собирает акции компании в один портфель по определенным признакам, и продает их на бирже.

По данным Engadget, Комиссия по ценным бумагам и биржам в среду одобрила ETF, зарегистрированные в США, для отслеживания биткоинов. Комиссия приняла 11 заявок, в том числе от BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco и VanEck, несмотря на предупреждения некоторых чиновников и защитников инвесторов, что продукты несут риски.

Финансовые регуляторы США долго настороженно относились к биткоину и другим криптовалютам.

«Биткоин — это преимущественно спекулятивный, меняющийся актив, который также используется для незаконной деятельности. Хотя мы сегодня одобрили ETF, мы не одобряли биткоин. Инвесторам следует быть осторожными к множеству рисков, связанных с биткоинами и продуктами, стоимость которых связана с криптовалютой», — написал глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гарри Генслер.

Во вторник, за день до принятия решения, официальная учетная запись SEC в X была сломана. Злоумышленники опубликовали обманчивый твит о том, что ETF одобрен, спровоцировав временный скачок цен на биткоин. В настоящее время идет расследование.

Reuters пишет, что аналитики Standard Chartered заявили, что только в этом году ETF могут привлечь от $50 до $100 миллиардов. Другие аналитики говорят, что поступления будут ближе к $55 миллиардам в течение 5 лет.

По данным CoinGecko, по состоянию на среду рыночная капитализация биткоина составляла более $913 миллиардов. По данным Института инвестиционных компаний, на декабрь 2022 года общие чистые активы ETF США составляли $6,5 триллиона.