CATL начала тестировать Na-ion аккумуляторы в легковых авто: до 80% за полчаса при -30°C

Китайский гигант CATL расширяет применение своей натрий-ионной технологии Naxtra с коммерческого транспорта на легковые автомобили. Это важный шаг после успешного запуска батарей для грузовиков и фургонов. По данным китайских СМИ со ссылкой на информированный источник, первые публичные зимние испытания в сегменте пассажирских авто начнут модели Changan Oshan, а на следующем этапе к программе должны присоединиться легковушки GAC и JAC.





Эти тесты опираются на недавний прогресс CATL в коммерческом сегменте. 22 января компания представила решение Tianxing (Techtrans) II для легких коммерческих авто вместе с новой линейкой серийных натрий-ионных батарей. Речь идет об аккумуляторных блоках емкостью 45 кВт-ч, рассчитанных на легкие грузовики и малые/средние фургоны. Они поддерживают режим plug-and-charge (подключил и заряжай) и сохраняют полную тягу на подъеме даже при температурах до -30°C, что делает их пригодными для суровых зимних условий.

Ставка CATL на натрий как альтернативу литию не случайна. После 2021 года рост затрат в цепочке поставок лития открыл путь альтернативным химическим компонентам. Натрий-ионные батареи быстро вышли в центр внимания, а CATL стала одним из главных драйверов направления. В июле 2021 года компания показала батарею первого поколения, способную заряжаться на 80% за 15 минут при комнатной температуре, а в 2025-м оформила стратегию брендом Naxtra. На декабрьской конференции для поставщиков CATL заявила о планах масштабировать натрий-ионные решения до 2026 года сразу в четырех сегментах: замена батарей, легковые авто, коммерческий транспорт и системы хранения энергии.

Несмотря на интерес к альтернативам, на рынке Китая все еще доминирует литий-ионная технология. По отраслевым данным, совокупная установленная емкость тяговых батарей в 2025 году достигла 769,7 ГВт-ч, что на 40,4% больше год к году.





В то же время CATL позиционирует натрий-ионную технологию как кандидата на следующий этап безопасности и выносливости. В начале месяца технический директор компании Гао Хуань заявил, что в течение трех лет энергетическая плотность натриевых батарей может сравняться с LFP, открывая путь к замещению части литиевых решений в специализированных сценариях. Он отметил преимущества: стабильная работа на морозе и отсутствие рисков воспламенения или взрыва даже в жестких тестах.

Аналитики также ожидают быстрого удешевления таких аккумуляторов. Morgan Stanley оценивает, что при достижении мощностей около 100 ГВт-ч натрий-ионные батареи могут быть более чем на 30% дешевле LFP. Эффективные мощности выросли с 19 ГВт-ч в 2023-м до 25 ГВт-ч в 2024-м и 60 ГВт-ч в 2025-м. Поставки прогнозируют на уровне ~20 ГВт-ч в 2025 году и более 200 ГВт-ч к 2030-му, что подчеркивает темпы масштабирования.

Источник: interestingengineering