CEO криптобиржи Thodex приговорили к 11196 годам заключения – нанес до $2,5 млрд ущерба и скрылся

Фарука Фатиха Озера, основателя и CEO уже несуществующей криптовалютной биржи Thodex, приговорили в Стамбуле к 11196 годам заключения. Его признали виновным в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, отмывании денег и организованной преступной деятельности. Его сестра Серап и брат Гювен получили такой же срок заключения.

Биржа Thodex была основана в 2017 году и преуспела, когда государственная валюта Турции, лира, переживала период быстрой инфляции. Жители страны видели в криптовалюте более безопасный вариант хранения сбережений. Озер стал финансовой знаменитостью в Турции. Thodex потерпела крах в апреле 2021 года, Озер утверждал, что деньги инвесторов в безопасности, а затем скрылся.

Сразу после этого турецкая полиция арестовала десятки сотрудников Thodex и изъяла компьютеры компании. Выяснилось, что в апреле 2021 года Thodex переместила биткойны на сумму примерно $125 млн на известную американскую криптобиржу Kraken. Интерпол нашел Озера в Албании, его экстрадировали.

Преступник вызывающе вел себя во время процесса: «Я достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле. Это было очевидно в этой компании, которую я создал в возрасте 22 лет. Если бы это была преступная организация, я бы не вел себя так дилетантски». Общая сумма денег, потерянных из-за краха Thodex, неизвестна – оценки очень разнятся. В суде прокуратура обнаружила убытки на 356 млн лир ($43 млн в 2021 году), по другим данным они достигают $2 млрд. Исследование Chainalysis оценивает стоимость криптовалюты, потерянной в Thodex, в $2,5 млрд: «Мы должны заметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной из-за изъятия килимов в 2021 году, можно отнести к одной мошеннической централизованной бирже, Thodex, генеральный директор которой скрылся в скором времени после того, как биржа прекратила вывод средств пользователями». Продолжительные сроки заключения стали обычными для Турции с тех пор, как в 2004 году страна отменила смертную казнь. Преступной семье повезло: прокуроры требовали заключения на 40562 года. При хорошем поведении Озер получит шанс досрочного освобождения через 5000-6000 лет. Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид отправляется в тюрьму за давление на свидетелей Посты Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7 https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png kirill

Источник: Tom’s Hardware