ChatGPT захватил Tinder: на словах Иван Франко, на свидании никто

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

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В последние годы онлайн-знакомства для поиска пары стали привычным явлением. Тем самым подготовка к свиданию превратилась из чего-то возвышенного и трепетного в рутинное дело по свайпанию сенсорным экраном. Бурное развитие генеративного искусственного интеллекта еще больше исказил этот опыт, оставив в нем еще меньше личного.

Например, как пишет Вашингтон Пост, с такой проблемой столкнулся 31-летний мужчина по имени Ричард Уилсон. Онлайн-общение с девушкой ему очень понравилось. Она была сообразительна, живо реагировала на его мысли, писала развернутые ответы. Однако во время личной встречи на реальном свидании девушка не могла поддерживать разговор. Когда позже она упомянула, что «постоянно» использует ChatGPT для работы, для Уилсона все стало понятно. Девушка просто пересылала ему тексты, созданные генеративным искусственным интеллектом.

Ранее Gizmodo рассказывал другую историю. Мужчина запрограммировал большие языковые модели OpenAI GPT, чтобы они общались с более чем 5000 женщинами от его имени. В конце концов он встретил свою будущую жену.

Это не единичные случаи. Многие используют генеративный ИИ, чтобы казаться сообразительнее или умнее в онлайн-общении. Психолог из Института Кинси Аманда Гессельман отмечает, что когда люди меняют фото с помощью ИИ, это часто выглядит как попытка быть кем-то другим. А вот когда применяют ИИ для сообщений, это уже скорее попытка усилить себя и свои коммуникативные навыки.

Но несмотря на это, виртуальная харизма не гарантирует успеха при встрече в реальной жизни. ИИ может помочь поддержать разговор онлайн, но не создаст искреннюю эмоциональную близость при личной встрече. Это доказало неудачное свидание Уилсона. Он решил дать женщине второй шанс, но в итоге обнаружил, что они просто не подходили друг другу.

К использованию ИИ в знакомствах прибегают не только отдельные пользователи. Компании, предлагающие сервисы онлайн-знакомств, также внедряют эту технологию в свои приложения.

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Например, Match Group (владеет Hinge и Tinder) реализовала новые функции для обобщения профилей знакомств. Анализируя анкеты, они предлагают способы максимизации количества совпадений и обозначения нежелательных сообщений. Некоторые приложения даже предлагают первые реплики для начала общения, которые подобраны на основе такого анализа данных пользователей. Вместе с тем ИИ уже формирует поведение пользователей в приложениях для знакомств. Руководитель отдела доверия и безопасности Match Group Йоэль Рот рассказал, что искусственный интеллект вместе с подсказками успешно отговаривает пользователей от отправки «чего-то потенциально оскорбительного, непристойного или странного».

Основательница соцсети для знакомств Bumble Уитни Вулф Герд даже высказала мнение, что будущее знакомств будет заключаться в том, чтобы ваш личный ИИ «консьерж знакомств» общался с сотнями других ИИ, чтобы найти идеальную пару. Фактически речь идет об общении между цифровыми аватарами, а не реальными людьми.

Более того, такие сервисы, как Replika, позволяют людям полностью отказаться от контактов с людьми. Эта платформа позволяет одиноким людям создавать виртуальных романтических партнеров, полностью сгенерированных искусственным интеллектом. Правда иногда такое общение с ИИ может приводить к негативным психическим последствиям.

Источник: futurism

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.