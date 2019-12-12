Чем отличаются украинские владельцы iPhone и Android-смартфонов: трафик, соцсети, путешествия, кино и котики [инфографика]





Аналитики Vodafone нашли характерные особенности и различия в поведении столичных владельцев топовых iOS- и Android-смартфонов. Для этого они проанализировали привычки и предпочтения пользователей Apple iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и 11, Apple iPhone XR , XS и XS Max и сравнили их с привычками пользователей Samsung Galaxy Note 10 и 10 Plus, Samsung Galaxy S10, S10e и S10 Plus, Huawei P30 и P30 Pro, а также Xiaomi Mi 9T Pro.

Оказалось, что пользователи самых дорогих смартфонов на базе Android используют 148 МБ интернета в день. Их визави на iPhone-ах загружают в среднем 300 МБ каждый день, вдвое больше – 1:0 в пользу яблочников.

В то же время, владельцы iPhone меньше времени в месяц проводят в популярных приложениях, чем адепты Android – на 6 дней меньше в Instagram, на 5 дней меньше в Facebook, почти на 3 дня меньше слушают музыку онлайн и смотрят видео на YouTube. Как они при этом успевают тратить вдвое больше трафика – остается загадкой. По гипотезе аналитиков Vodafone, пользователи iPhone предпочитают более тяжелый видеоконтент, даже во время общения в мессенджерах и социальных сетях, а также тратят много трафика на просмотр видео на других ресурсах. Будем считать это победой владельцев Android-смартфонов – 0:1.

Если вы хотите познакомиться с владельцами дорогих iPhone, лучше искать их в кинотеатрах сети Multiplex. Зато столичные владельцы Android-смартфонов больше любят «Планету Кино». В целом, кино больше любят пользователи iOS-смартфонов – почти вдвое больше из них пользуются услугами кинотеатров. Небольшое преимущество iOS над Android и среди посетителей ТРЦ – 59,7% против 44,1%. Здесь предпочтения совпадают – обе категории пользователей больше всего любят проводить время в ТРЦ «Ocean Plaza» и ТРЦ «Гулливер».

В выборе стран для путешествий вкусы сторонников iOS- и Android-смартфонов также немного отличаются. Обе категории чаще всего посещали Турцию, Польшу и Италию, а вот дальше их пути разошлись. Пользователи iPhone также активно путешествовали в Испании и Германии, а владельцы смартфонов на базе Android чаще ездили в Россию и Венгрию. Этим летом за границу выезжали больше владельцев топовых моделей на базе iOS: 46% против 38%. Также они скорее всего вновь окажутся за рубежом в ближайшие два месяца: 41% против 25%. Опять 1:0 в пользу iOS.

Ничья для тех, кто за рулем или на метро. Половина пользователей как iOS, так и Android передвигаются по городу на автомобиле, остальные выбирают другие виды мобильности.

Пользователи могли удержаться и не запостить фото своего котика, но аналитики Vodafone все равно нашли их, ориентируясь на поведение в интернете, передвижения по городу и еще с десяток секретных параметров. Среди пользователей последних iPhone котолюбов и ценителей других домашних любимцев в Киеве оказалось 11,6%, в то время, как только 8,2% киевлян из тех, кто уже завел себе топовый смартфон на базе Android, обзавелись еще и домашним любимцем.

Таким образом общий счет составил 5:3 в пользу iPhone.

Напомним, что недавно украинская розничная сеть Vodafone Retail представила ежеквартальный аналитический отчет рынка смартфонов в Украине, составленный на основе данных продаж за третий квартал 2019 года, а также big data данных.

Источник: Vodafone