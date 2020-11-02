Чемпионат мира по League of Legends 2020 открыл концерт в дополненной реальности





Компания Riot превратила церемонию открытия финала League of Legends World Championship в технологическое шоу. В этом году на футбольном стадионе Pudong Football Stadium в Шанхае церемония была разделена на несколько частей. Её открыла к-поп группа K/DA в дополненной реальности. Затем последовало исполнение гимнов предыдущих чемпионатов мира. В конце, когда были представлены игроки, на сцене появилась виртуальная версия персонажа Лиги Galio, известного как каменный колосс.

Хотя это мероприятие не было таким визуально впечатляющим, как прошлогоднее голографическое представление, это всё же впечатляющее событие, учитывая ограничения из-за продолжающейся пандемии. Основной состав исполнителей был виртуальным, но их сопровождало несколько десятков реальных танцоров и музыкантов, в том числе китайская поп-звезда Лекси Лю.

Пожалуй, самой существенной особенностью, особенно по сравнению с другими киберспортивными событиями 2020 года, было присутствие фанатов. На мероприятии присутствовало около 6000 человек, которые смотрели финальное сражение команд Damwon Gaming и Suning Gaming of China. Позже Riot также объявила о сроках выпуска первого ответвления League, которое будет запущено в следующем году.

Более ранние этапы чемпионата мира этого года по League of Legends выглядели несколько иначе, что было обусловлено пандемией. Накануне финала проводился месячный турнир, он проходил в высокотехнологичной студии в Шанхае. Здесь для создания удивительных эффектов смешанной реальности использовался фон на движке Unreal Engine. Технология была похожа на ту, что компания Disney использовала для создания сериала The Mandalorian.

Источник: The Verge