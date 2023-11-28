Черная «кассовая» полоса для Disney: ни одного «фильма-миллиардера» в 2023 году и сразу два провальных дебюта за месяц

Анимационный фильм «Желание» заработал неутешительные $49 млн — фильм обошелся Disney в $200 млн и знаменует вторую подряд неудачу для компании после выпуска «Марвелов» в начале ноября.

В то же время перечень неэффективных фильмов для студии в 2023 году на этом не завершается — «Индиана Джонс и часы судьбы», «Особняк с привидениями» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» также не оправдали свои инвестиции. Резко раскритикованная «Русалочка» тем временем заработала $569 млн в мировом прокате, а «Стихии» достигли $495 млн — однако этого мало по сравнению с «миллиардными достижениями» предыдущих экранизаций Disney (например «Король Лев» или «‎Красавица и чудовище»).

Единственным несомненным успехом Disney в 2023 году стали «Стражи Галактики. Часть 3», которые с момента дебюта в мае собрали $845 млн во всем мире — хотя эпическому завершению трилогии Джеймса Ганна (который сейчас перешел в DC Studios) аналитики также прогнозировали место в «клубе киномиллиардеров».

Такой результат фильмы студии показывают впервые с 2014 года (не считая пандемических 2020 и 2021).

Черная «кассовая» полоса для Disney наступила после выдающегося периода кассового доминирования. В 2019 году 7 релизов студии, включая «Мстители: Финал» и «Король Лев», заработали более $1 миллиарда во всем мире. К примеру «Аватар: Путь воды», который Disney выпустил в конце 2022 года, собрал в этом году больше ($283 млн), чем многие другие фильмы студии 2023 года: «Человек-муравей 3» ($214 млн), «Индиана Джонс 5» ($174 млн), «Марвелы» (сейчас $76 млн) и т.д.

У Disney в настоящее время нет ни одного представителя в тройке лидеров этого года, где главные места принадлежат Warner Bros. с «Барби» ($1,4 млрд) и Universal с «Супер Марио» ($1,3 млрд) и «Оппенгеймером» ($950 млн). В целом показатели 2023 года не слишком утешительны для всех кинопроизводителей — поскольку только два фильма собрали $1 млрд в прокате, тогда как в 2019-м таких лент-миллиардеров было 9 (с учетом семи вышеупомянутых от Disney).

Аналитики ссылаются на несколько факторов в кассовых неудачах — в частности, зависимость от Disney+ в эпоху пандемии, творческие недостатки и чрезмерное внимание к некогда популярным брендам. Последняя супергеройская лента студии «Марвелы» не вызвала ажиотажа и может стать фильмом киновселенной Marvel с самыми низкими кассовыми сборами в истории.

«Индустрия приняла краткосрочные планы и занялась стриминговым бизнесом, не задумываясь о том, что это может повлиять на киносеансы после завершения пандемии», — говорит Дэвид А. Гросс, управляющий консалтинговой компанией Franchise Entertainment Research. «Аудитории стало комфортно, и ценность большого экрана упала».

Фильмы Disney — очень дорогие и требуют производственных бюджетов в размере около $200 млн, не считая еще $100 млн на рекламу. Заработки в пол миллиарда для любой другой студии были бы заоблачными показателями, но для Disney этого мало, чтобы достичь безубыточности.

Студия тем временем сосредотачивается на своей коллекции финансово успешных проектов — римейк «Моаны» выйдет в 2024 году, а для «Холодного сердца» готовят сразу два продолжения. Хотя слабые показатели «Индианы Джонса» и «Русалочки» свидетельствуют, что известного названия мало для привлечения зрителей в кинотеатры. Так что интересно, как себя покажут «Головоломка 2» или «Муфаса: Король Лев» после безоговорочного успеха оригиналов («Головоломка» в 2015 году собрал $858 млн, а римейк «Короля Льва» в 2019 году — $1,66 млрд.).

Источник: Variety