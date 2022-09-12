Зрители раскритиковали тизер киноадаптации «Русалочки» от Disney на YouTube — у него более 1 млн дизлайков за 2 дня

Пользователи сервиса YouTube не оценили новую версию истории о русалке Ариэль, буквально завалив опубликованный тизер дизлайками. За первые два дня с момента публикации видео собрало более 1,2 млн дизлайков при 9,3 млн просмотров. Понравилось видео значительно меньшему количеству зрителей — на момент подготовки материала количество отметок «Нравится» составило 338 тыс.

В комментариях к тизеру также имеется большое количество критики. Как и в случае с выходом «Властелина колец» от Amazon, зрители большей частью критикуют несоответствие нового материала оригинальному мультфильму. В частности, поклонники оригинала были не в восторге от выбора темнокожей актрисы Холли Бэйли на роль главной героини.

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Также большое количество пользователей комментируют отход от оригинала в сатирической форме, намекая на другие известные сюжеты:

«Мне очень понравился момент, когда Ариэль вышла из воды и сказала: «Себастьян, мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Я буквально расплакался».

Фильм «Русалочка» выйдет в прокат 26 мая 2023 года.

Источник: aroged