Чернобыльская плесень может защитить астронавтов от радиации при длительных межпланетных путешествиях





Одной из самых больших опасностей межпланетных путешествий является радиационное облучение. За одно путешествие на Марс и обратно астронавт может получить около 60% от максимальной рекомендуемой пожизненной дозы облучения. Но, судя по всему, найти решение этой проблемы всё же удалось.

По словам исследователей из университетов Стэнфорда и Северной Каролины, одним из решений может быть плесень. Они обнаружили, что грибок, активно разрастающийся в результате радиоактивных осадков в Чернобыле, блокирует излучение на международной космической станции (МКС) и может быть адаптирован для путешествий на Луну и Марс.

Недавно рядом с реактором Чернобыльской атомной станции учёные обнаружили плесень, которая размножается во все ещё экстремальной радиационной среде, возможно, путем «радиосинтеза». При таком процессе плесень Cladosporium sphaerospermum может фактически питаться радиацией, используя пигменты для выполнения радиосинтеза, который преобразует гамма-лучи в химическую энергию.

С учётом этого, исследовательская группа решила провести проверку концепции на МКС, чтобы увидеть, как будет развиваться плесень при блокировании космического излучения. Они ставили чашки Петри с Cladosporium sphaerospermum с одной стороны и контрольные пустые поверхности без плесени с другой стороны. Затем пара детекторов излучения подключалась к микрокомпьютерам Raspberry Pi для измерения и фиксации уровней радиации, а также и измерения влажности, температуры, воздушного потока и других параметров.

Как показал эксперимент, плесень смогла успешно выживать в условиях микрогравитации. Кроме того, она снизила уровень радиации почти на 2%. По расчетам команды, этот показатель может возрасти до 5%, если плесень полностью окружит объект. Учитывая относительно тонкий 1,7-миллиметровый слой плесени, «это показывает способность Cladosporium sphaerospermum значительно защищать от космического излучения», — написала команда в результатах предварительного исследования.

При дальнейшей экстраполяции команда решила, что слой толщиной 21 см «в значительной степени устранит» прирост годовой дозы излучения, которую можно получить на Марсе по сравнению с Землёй, имеющей защиту в виде магнитного поля. В сочетании с марсианским грунтом толщина слоя может быть снижена до 9 см. Преимуществом плесени по сравнению с другими защитными материалами является тот факт, что при межпланетных перелётах не потребуется перевозить большое количество этого самого материала на борту космического корабля. Оказавшись на Марсе, астронавты могли бы просто добавить питательные вещества и выращивать плесень в больших количествах, необходимых для защиты любых баз.

Источник: Engadget