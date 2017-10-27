Четыре крупнейшие медиа-группы Украины собираются закодировать 23 телеканала в спутниковом эфире и ввести платную подписку на них начиная с весны 2018 года

По данным издания ЛІГА.net четыре крупнейшие украинские медиа-группы, в общей сложности транслирующие 23 телеканала, достигли предварительного согласия относительно кодировки открытых телеканалов на спутнике, которая ориентировочно стартует весной 2018 года.

Отметим, что в данный момент медиа-группы Интер (Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Валерия Хорошковского), StarLightMedia (Виктора Пинчука), Украина (Рината Ахметова) и «1+1» (Игоря Коломойского) транслируют более двадцати телеканалов: Интер, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, СТБ, ICTV, Новый, М1, М2, Оце, Украина, НЛО ТВ, Індиго TV, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН ТБ и Бигуди.

Эксперты рынка отмечают, что кодировка крупнейшими ТВ-группами с абсолютно разными владельцами спутникового эфира станет беспрецедентным событием для всего медиа-рынка, так как еще ни разу они не действовали в унисон. О том, что украинские каналы на спутнике некоторые игроки хотят кодировать, стало известно еще в сентябре. Тогда были готовы начать кодировать свои каналы три игрока: группы 1+1, Украина и StarLightMedia, а вот Интер до последнего времени не поддерживал внедрение системы кодирования спутникового сигнала.

В случае кодирования сигнала трех медиа-групп, 8 каналов Интера только бы выиграли и перетянули часть аудитории на себя — зрителей, не желающих платить. Однако похоже, что Интер все таки удалось убедить в необходимость кодировки и официально об этом должны объявить на крупной отраслевой конференции «ТIM 2017: Telecom, IT, Media», которая пройдет в Киеве 2-3 ноября.

Отметим, что общее количество домохозяйств, оборудованных спутниковыми антеннами, в Украине сейчас составляет около 4,5 млн. При этом а спутниковое ТВ легальным провайдерам платят менее 0,2 млн абонентов. Сами медиа-группы рассчитывают на заметный рост «платной» аудитории, однако прогнозы экспертов заметно осторожнее. Они считают, что вряд ли получится уговорить многих украинцев, привыкших к бесплатному ТВ, распрощаться даже с небольшими деньгами.

По некоторым расчетам 30-40% абонентов в городах перейдет с бесплатного спутника на незакодированный эфирный сигнал Зеонбуда (Т2) и только 20-25% отдаст предпочтение в пользу кабельного ТВ. Многое также зависит от того, отключат ли в 2018 году в Украине аналоговое эфирное вещание, которое до сих пор бесплатно смотрят миллионы украинцев. Также нельзя забывать, что помимо каналов четырех медиа-групп, на спутнике останутся вещатели, которые не поддержат кодировку, например, новостные украинские каналы или вообще российское ТВ.

По слухам, кодировку обеспечит компания Verimatrix, а сами каналы четырех медиа-группы разместят на двух DTH-платформах провайдеров платного спутникового ТВ: XTRA TV (принадлежит группе ТРК Украина) и Viasat (1+1), а вот у StarLightMedia и Интера собственных спутниковых провайдеров не будет. Пока непонятно, надо ли будет пользователям покупать новые «прошитые» спутниковые тюнеры или дело ограничится приобретением карточек доступа.

Напомним, что с 1 января 2017 года украинские медиагруппы взымают плату за вещание своих каналов в украинских кабельных сетях. В результате провайдеры интернета и ТВ вынуждены были повысить абонплату или отключить трансляцию таких каналов.

Источник: ЛІГА.net