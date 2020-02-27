Чиновник судебной администрации использовал серверы ведомства для майнинга криптовалют и хостинга сайтов, ему грозит 6 лет лишения свободы

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Прокуратура Киева совместно с Государственным бюро расследований и СБУ завершили досудовое расследование в отношении государственного чиновника, который незаконно использовал вверенные ему серверные мощности в личных целях.

Отмечается, что специалист в IT-сфере долгое время занимал руководящие должности в ГП «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Украины (ГСА) и злоупотреблял служебным положением. Он использовал для личных нужд сетевое и системное оборудование, предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования Единого государственного реестра судебных решений, веб-портала «Судебная власть» и вмешательства в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

В частности, он установил на государственные серверные мощности специальное ПО, которое в промежуток времени с января по май 2018 года занималось майнингом криптовалюты. Кроме того, за денежное вознаграждение он размещал на серверном оборудовании судебной администрации посторонние интернет-ресурсы и осуществлял их администрирование. В результате, до августа 2018 года на серверах, предназначенных для обслуживания онлайн-сервисов органов судебной власти Украины, работали 3 интернет-магазина и один фанатский сайт для любителей мотоциклов типа Chopper. Доступ к ним обеспечивался с помощью IP-адресов и канала связи ГСА Украины.

На текущий момент досудебное расследование завершено. Обвинительный акт уже направлен Печерский районный суд Киева. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению, предусмотренному ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 3611 Криминального кодекса Украины (вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем компьютерных сетей или сетей электронной связи, а также распространение вредоносного программного обеспечения).

Источник: Facebook