Чип Apple M1 обошёл настольный процессор Intel Core i7-11700K в однопоточном тесте PassMark





8-ядерный процессор Apple M1 оказался более производительным решением в однопоточных рабочих нагрузках, чем настольный 8-ядерный чип Intel Core i7-11700K. Ранее в тесте PassMark лидирующие позиции удерживали процессоры Core i9-11900K и i7-11700K. Но после дебюта Apple M1 в тесте PassMark, он сразу же вырвался в лидеры и занял второе место, потеснив Core i7-11700K.

Процессор M1 является первым чипом Apple на базе архитектуры ARM. Он включает 4 высокопроизводительных ядра Firestorm и 4 энергоэффективных ядра Icestorm. Эта архитектура похожа на решения ARM DynamicIQ (преемник big.LITTLE) или Intel hybrid technology.

В однопоточном режиме тестирования процессор Apple M1 набрал 3550 баллов, в то время как результат Intel Core i7-11700K в среднем составляет 3542 балла. Разница находится в пределах погрешности измерения и составляет всего 0,2%. К тому же, пока нет большой базы протестированных образцов, чтобы можно было говорить о тенденции. Тем не менее, первый результат демонстрирует превосходство чипа Apple. Вероятно, после выхода процессоров Rocket Lake-S компания Intel снова вернётся в лидеры этого рейтинга.

Чип Apple M1 с ограниченным энергопотреблением действительно может иметь высокую однопоточную производительность, но у него все еще нет шансов конкурировать с настольными процессорами в многопоточных тестах. В процессоре Apple нет аналога технологии Hyper-Threading. Вероятно, будущий высокопроизводительный чип Apple M1X позволит изменить эту ситуацию.

Источник: videocardz