Chrome 112 — поддержка сборки мусора и хвостовых вызовов WebAssembly, вложений CSS и исправления безопасности

Google выпустил стабильную версию Chrome 112 на всех поддерживаемых платформах. Начиная с пробной версии с Chrome 112 поддерживается сборка мусора WebAssembly (WASM). Это инструмент для обеспечения эффективной поддержки управляемых языков высокого уровня. Пробная поддержка позволяет компиляторам, ориентированным на WASM, интегрироваться со сборщиком мусора в VM хоста.

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Также с обновлением браузера делается доступной «из коробки» поддержка хвостового вызова (tail call) WebAssembly. Нововведение добавляет коды операций явного и косвенного вызова. Поддержка полезна для правильной/эффективной реализаций языков, требующих устранения хвостовых вызовов, компиляции управляющих конструкций, которые могут быть реализованы с ее помощью, и других вычислений, выраженных в виде функций WASM.

По умолчанию в Chrome 112 теперь есть поддержка вложения CSS как возможность вкладывать правила стиля CSS в другие правила стиля для повышения модульности и удобства обслуживания таблиц стилей. В Chrome 112 также добавлена ​​поддержка свойства CSS animation-composition.

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Для разработчиков также появилась функция размытия фона, которая позволяет использовать собственный API платформы для сегментации фона камеры. Она предназначена для использования с веб-приложениями видеоконференций, работающими в браузере, для использования собственных API-интерфейсов платформы. Chrome 112 также содержит ряд исправлений безопасности. Подробности – на Chrome Developers.

Источник: Phoronix