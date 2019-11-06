Chrome OS 78 получила поддержку виртуальных рабочих столов и функции Click-to-call

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Очередное обновление операционной системы Chrome OS 78 принесло поддержку виртуальных рабочих столов. Теперь пользователи могут создать Virtual Desks, которые организуют приложений и окна в отдельных пространствах.

Благодаря новой возможности пользователи могут создавать отдельные рабочие столы для рабочих задач (когда нужно готовить отчёт) или для отдыха (например, для просмотра видео и общения с друзьями). Для создания виртуального рабочего стола достаточно открыть Overview и выбрать пункт New Desk, который и создаст новое пространство.

Новая версия Chrome OS 78 принесла и некоторые другие нововведения. Например, функция Click-to-call позволяет при просмотре сайтов на Chromebook выделять телефонные номера и отправлять их для набора на Android-смартфон. Вместе с тем, поддерживаемые принтеры теперь отображаются автоматически – без необходимости проводить их установку. Наконец, облегчена возможность отправки отзывов разработчикам. Теперь можно зажать кнопку питания, и в дополнение к предыдущим командам Lock и Power off появится новая кнопка Feedback.

Источник: Engadget