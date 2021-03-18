Chrome получил функцию Live Captions и теперь может автоматически создавать субтитры для видео и аудио с речью





Компания Google расширяет сферу применения функции Live Captions и делает её общедоступной в браузере Chrome. Она предназначена для применения пользователями с проблемами слуха и позволяет автоматически создавать субтитры для аудио и видео контента в интернете. Данная функция основана на алгоритмах машинного обучения.

После активации функции, при просмотре видео или прослушивании аудио с речью, в браузере будет появляться небольшое перемещаемое окно. Слова в нём появляются после небольшой задержки, а при быстрой или прерывистой речи возможно появление ошибок. Субтитры будут отображаться даже с приглушенным звуком или с пониженной громкостью, что позволяет «читать» видео или подкасты, не беспокоя окружающих.

На текущий момент функция Live Captions в Chrome работает с видео в YouTube, стримами в Twitch, проигрывателями подкастов и даже музыкальными стриминговыми сервисами, такими как SoundCloud. Судя по всему, на текущий момент данная функция поддерживает только английский язык.

Live Captions можно активировать в последней версии Chrome. Для этого нужно открыть «Настройки», затем выбрать раздел «Дополнительно», далее – «Специальные возможности». После активации браузеру потребуется загрузить некоторые файлы распознавания речи. И в следующий раз при воспроизведении видео или аудио с речью браузер будет отображать субтитры.

Источник: The Verge