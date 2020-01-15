Chrome, вслед за Safari и Firefox, тоже начнёт блокировать сторонние cookie, но не сразу





Google присоединится к Apple и Mozilla в запрете использовать сторонними сервисами файлы cookie для отслеживания пользователей на сайтах. Но в отличие от Safari и Firefox, которые уже начали блокировать cookie по умолчанию, в браузере Chrome это будет реализовано постепенно. Глава команды разработчиков Google Chrome Джастин Шух (Justin Schuh) заявил, что компания намерена сделать это в течение двух лет.

Google надеется, что вместо cookie сможет предложить альтернативу. С этой целью компания подготовит несколько новых технологий, которые станут менее назойливыми, чем отслеживание пользователей по файлам cookie. Предполагается, что они помогут рекламодателям определять потенциальную аудиторию без слежки за людьми, обеспечат бесперебойную работу инфраструктуры, используемой многими сайтами для авторизации, и определённый уровень анонимного отслеживания, чтобы рекламодатели могли знать, конвертируется ли их реклама в продажи или нет.

Суть блокировки сторонних cookie заключается в том, чтобы изменить будущее конфиденциальности в интернете. На этом поприще между разработчиками браузеров наблюдаются разногласия. С одной стороны, Apple и Mozilla всё чаще занимают твёрдую позицию в отношении отслеживания пользователей на сайтах. С другой стороны, есть Google и Chrome, разработчики которого пытаются сократить отслеживание, не снижая доходы сайтов. Поэтому поисковый гигант хочет немного подождать, в то время, как Apple и Mozilla считают, что это явление уже достигло огромных масштабов.

К сожалению, поиск решений проблемы усложняется этими разногласиями. В идеале Google предлагает создать «песочницу конфиденциальности», где бы сайты собирали некоторую информацию, но в конечном счёте браузер смог бы препятствовать утечке данных. Apple в свою очередь предложила API, который помогает сайтам отслеживать одобренные Google переходы, но обе компании не могут прийти к соглашению по поводу того, какой объём информации следует разрешить. Существуют также предложения по объединению пользователей в большие демографические группы и созданию альтернативы механизму авторизации с помощью сторонних сервисов.

Источник: The Verge