Chromebook будут извещать пользователей об использовании кабеля USB-C с ограниченной функциональностью. Сначала эта функция появится на устройствах с Intel Core 11-12 поколения

Последнее обновление Google Chromebook добавило функцию, при которой устройство оповещает пользователя, если кабель USB-C имеет ограниченную функциональность. У кабелей может быть различная скорость зарядки и передачи данных, поэтому эта новая функция Chromebook — полезный инструмент для устранения неполадок.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

«Подходящие устройства Chromebook уведомят вас, если используемый вами кабель USB-C не поддерживает дисплеи или не идеально подходит для вашего ноутбука. Вы также получите уведомление, если используемый вами кабель не поддерживает высокопроизводительные стандарты USB4/Thunderbolt 3, которые поддерживает ваш Chromebook», — говорится в блоге Google.

Новая функция появится в первую очередь на Chromebook с процессорами Intel Core 11-го или 12-го поколения, которые поддерживают USB4 или Thunderbolt, а затем и на других.

Обновление включает в себя еще несколько функций. Появятся лупа с разделением экрана и приложение для рукописного ввода Cursive для всех Chromebook, поддерживающих стилусы.

Из-за нападения россии миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, тысячи учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. Более 3,7 миллиона детей учатся дистанционно. Поэтому Google в сотрудничестве с Минобразования Украины, ЮНЕСКО и партнерами по всему миру решил подарить 43 тысячи ноутбуков Chromebook украинским преподавателям.