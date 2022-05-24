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Google передаст украинским преподавателям 43 000 ноутбуков Chromebook

Google передаст украинским преподавателям 43 000 ноутбуков Chromebook

Google рассказала об очередной инициативе помощи Украине во время российско-украинской войны, касающейся образования и дистанционного обучения.

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Chromebook для школ

Поскольку миллионы людей вынуждены покинуть свои дома, а тысячи учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов, по данным Министерства образования и науки Украины, более 3,7 миллионов учеников сейчас учатся дистанционно. Google в свою очередь сотрудничает с МОН, ЮНЕСКО и партнерами по всему миру, чтобы предоставить необходимые оборудование, программное обеспечение, контент и провести тренинги по цифровой компетентности. Так, сообщается, что американская компания оказывает финансовую помощь для закупки, лицензирования и распространения 43 000 ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей, чтобы они могли продолжать общаться и сотрудничать со своими учениками, где бы они сейчас ни находились.

Google также сотрудничает с местными организациями, чтобы провести тренинги около 50 000 преподавателей, а также помочь школам настроить устройства и управлять ими удаленно благодаря обновлению Chrome Enterprise. С помощью серии семинаров и онлайн-материалов преподаватели узнают, как лучше использовать устройства и набор инструментов Google Workspace for Education Google передаст украинским преподавателям 43 000 ноутбуков ChromebookGoogle передаст украинским преподавателям 43 000 ноутбуков ChromebookЭто пакет специализированного облачного программного обеспечения, инструментов совместной работы и дистанционного обучения от компании Google..

Команда образовательного проекта Google for Education также продолжает обновлять такие ресурсы, как “ Учите, где бы вы ни были” – центральный ресурс, разработанный во время пандемии, содержащий информацию, советы, тренинги и инструменты обучения.

Частью усилий стало создание YouTube-платформы «Обучение» — на ней украинские ученики в возрасте от 13 до 17 лет могут найти образовательный контент, который поможет им в обучении. При этом особый акцент сделан, например, на украинскую литературу и языкознание, физику, биологию, химию и математику.

Поддержка заведений высшего образования и студентов

Конечно, война в Украине испытала влияние и на студентов заведений высшего и профессионального высшего образования — многие из них теперь не могут посещать занятия лично или в режиме реального времени. Чтобы помочь им продолжать обучение, Google сделала ряд премиальных функций пакета Workspace for Education бесплатными для украинских университетов и колледжей до конца года. Это позволит проводить более масштабные встречи до 250 участников; а также записывать их непосредственно на диске.

Помощь украинским беженцам и студентам

В Google уверяют, что и дальше будут искать пути с целью дальнейшего сотрудничества с МОН, а также педагогами соседних стран, чтобы помочь пострадавшим от войны в Украине, в частности, оказывать поддержку, чтобы миллионы беженцев школьного возраста имели доступ к образованию в это непростое время.

Общий вклад от Google.org и сотрудников Google уже превышает 45 миллионов долларов в виде финансирования и поддержки для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине. По недавним инициативам можно вспомнить грант в размере $5 млн для поддержки украинских стартапов, бесплатные онлайн-курсы по маркетингу для украинцев, переехавших в Польшу и 1,5 млн долларов для помощи беженцам из Украины.


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