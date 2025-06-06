«Что-то среднее между GTA и Watch Dogs»: в сеть слили 45 минут геймплея MindsEye за 5 дней до релиза

За несколько дней до релиза MindsEye в сеть ненадолго просочилось 45 минут геймплея.

Утечка приключенческого триллера от студии Build A Rocket Boy, который возглавляет Лесли Бензис (экс-продюсер GTA), появилась на YouTube-канале The Evil Plague Trophy Hunters. Конечно студия уже подала жалобу на видео и его удалили из свободного доступа. Хотя позже появился другой, но более короткий ролик.

Когда 45-минутный геймплей был доступен, «невооруженным глазом» можно было увидеть, как визуально и по структуре проект напоминает что-то среднее между GTA и Watch Dogs. И это неудивительно, потому что Лесли Бензис стоял у истоков Rockstar. Главное отличие MindsEye от GTA — больший акцент на сюжет и меньший на открытый мир.

Как выглядела игра на PS5?

Ролик был снят на консоли PS5 с HDR, где показаны начальные сцены, элементы сюжета и экшн. В ролике заметны проседания производительности MindsEye и размытость, но последнее связано с HDR. Есть шанс, что это исправят до официального релиза 10 июня или улучшат с патчем первого дня (или последующими). Хорошая новость — на ПК таких проблем должно быть меньше, если у вас соответствующее железо. MindsEye минимально требует по крайней мере Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X, 16 ГБ ОЗУ и видеокарты уровня GeForce RTX 2060. Игра будет весить 70 ГБ и будет работать через DirectX 12.

Зато пользователи хвалят качество катсцен — говорят, что они не дотягивают до уровня Death Stranding, но все равно выглядят хорошо. Отдельно положительно отметили качество моделей персонажей на крупных планах. Но в то же время отзывы пользователей противоречивы: игра выглядит одновременно хорошо и плохо. И последнее мнение довольно распространено среди пользователей Reddit. Всего за ₴1 125 (цена в Steam) эта игра может стать неплохим тайтлом, но надо дождаться полноценных отзывов прессы и игроков после релиза.

Утечка — не единственный сюрприз перед релизом. Ранее на этой неделе стало известно об увольнении сразу двух топов Build A Rocket Boy — главного юрисконсульта Райли Гребнера и финдиректора Пола Бленда. Подробностей нет, но такая ротация в руководстве буквально за несколько дней до запуска большого проекта вызвала немало вопросов.

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MindsEye — что это за игра?

Это сюжетный приключенческий триллер, где игрок управляет Джейкобом Диасом, бывшим солдатом с нейроимплантатом в голове и потерей памяти. Игра сочетает шпионскую драму, киберпанк и классический саспенс Художественный прием, создающий напряженное ожидание и интригу, вызывая у зрителей или читателей эмоциональное напряжение из-за непредсказуемости развития событий

. В MindsEye есть миссии с важными выборами игрока, роботы, подпольные лаборатории, заговоры корпораций и даже армия без командира.

По словам разработчиков, это не обычный сингл, а старт многосерийной нарративной вселенной, которая будет разворачиваться в мире Redrock. Авторы хотят сделать MindsEye с продолжениями, большой историей и развитием персонажей в течение нескольких игр.

Источник: DSOGaming