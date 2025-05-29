Геймдиректор MindsEye заявил, что для игры «заказали хейт» с намеком на Rockstar: «Очевидно, кто за этим стоит»

Что-то не нравится? Значит бот. Геймдиректор MindsEye — новой игры от Build a Rocket Boy — намекает на спланированный хейт со стороны Rockstar, а не простых игроков.

Игру возглавляет бывший продюсер GTA Лесли Бензис, похоже, поэтому содиректор студии Марк Герхард намекнул на знакомые лица из старой студии. По его словам, против MindsEye устроили скоординированную кампанию дискредитации. Предположение началось с комментариев в Discord-чате будущего экшена. Его спросили, была ли профинансирована кем-то такая «негативная реакция» на предыдущие показы MindsEye.

«100%. Очевидно, кто за этим стоит», — ответил Герхард.

Прямо имен он не называл, но многие игроки решили, что речь идет о Rockstar Games. Подозрения просты: это компания, где Бензис работал над GTA, Red Dead Redemption, LA Noire, Manhunt и Max Payne 3. Он ушел из Rockstar еще 10 лет назад, а сейчас делает игру, которую уже успели окрестить «духовной родственницей GTA».

Правда, реакции на MindsEye действительно пока далеки от восторга. В предыдущих превью игру критиковали за баги, недоработанное управление авто и посредственную стрельбу. Сюжет продлится 15 часов, кат-сцены выглядят хорошо — но в целом обзоры называют игру «сломанным беспорядком».

Previews for Mindseye (by former Rockstar Games producer Leslie Benzies) are out and they are not looking promising at all. A quick rundown: — Reportedly a broken mess, filled with bugs.

— 15 hours long story

— Driving feels “stiff”

— Cut scenes look great and are well… pic.twitter.com/ZLlGR1a1Xi — Synth Potato 🥔 (@SynthPotato) May 22, 2025

Герхард в свою очередь считает, что такая реакция не совсем честная. В Discord он отрицал, что обвиняет конкретных людей в том, что им «платят» за негатив. Хотя это не отменяет того, как легко заметить повторяющиеся сообщения под постами Build a Rocket Boy.

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«Я ЗНАЮ, что существуют ботофермы, которые публикуют негативные комментарии и дизлайки», — добавил он.

Когда кто-то из пользователей сказал, что его заявления звучат «дико», Герхард ответил: «Не дикость, когда это правда». Несмотря на скептицизм некоторых, ботофермы явление довольно распространенное — если боты уже заполонили соцсети и мессенджеры, почему их не могут направить против игр? Мы не утверждаем относительно MindsEye, но в общем такие жесты вполне реальны.

Отдельно геймдиректор прокомментировал в Discord слова ютубера Cyber Boi, который публиковал видео с критикой MindsEye.

«Я никогда не говорил, что Cyber Boi получает деньги от кого-то. Я лишь отметил, что некоторые люди целенаправленно пытаются помешать успеху Лесли и Build a Rocket Boy и прилагают усилия, чтобы дискредитировать игру и студию», — написал он.

В какой-то момент Герхард попытался смягчить тон, но общее послание осталось понятным: в Build a Rocket Boy считают, что негатив вокруг игры появился не сам по себе. Разработчики верят, что за ним стоят конкуренты. Пока ни Build a Rocket Boy, ни издатель MindsEye — компания IO Interactive — не комментируют эту ситуацию. Также на прямую конфронтацию не выходила и Rockstar.

Игра MindsEye выйдет 10 июня 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. У Steam она стоит ₴1 125. Пока нет подтверждения, что MindsEye будет доступна в Game Pass или другом облачном сервисе.

Источник: PC Gamer