Геймдиректор MindsEye заявил, что для игры «заказали хейт» с намеком на Rockstar: «Очевидно, кто за этим стоит»

Что-то не нравится? Значит бот. Геймдиректор MindsEye — новой игры от Build a Rocket Boy — намекает на спланированный хейт со стороны Rockstar, а не простых игроков.

Игру возглавляет бывший продюсер GTA Лесли Бензис, похоже, поэтому содиректор студии Марк Герхард намекнул на знакомые лица из старой студии. По его словам, против MindsEye устроили скоординированную кампанию дискредитации. Предположение началось с комментариев в Discord-чате будущего экшена. Его спросили, была ли профинансирована кем-то такая «негативная реакция» на предыдущие показы MindsEye.

Прямо имен он не называл, но многие игроки решили, что речь идет о Rockstar Games. Подозрения просты: это компания, где Бензис работал над GTA, Red Dead Redemption, LA Noire, Manhunt и Max Payne 3. Он ушел из Rockstar еще 10 лет назад, а сейчас делает игру, которую уже успели окрестить «духовной родственницей GTA».

Правда, реакции на MindsEye действительно пока далеки от восторга. В предыдущих превью игру критиковали за баги, недоработанное управление авто и посредственную стрельбу. Сюжет продлится 15 часов, кат-сцены выглядят хорошо — но в целом обзоры называют игру «сломанным беспорядком».

Previews for Mindseye (by former Rockstar Games producer Leslie Benzies) are out and they are not looking promising at all.

A quick rundown:

— Reportedly a broken mess, filled with bugs.

— 15 hours long story

— Driving feels “stiff”

— Cut scenes look great and are well… pic.twitter.com/ZLlGR1a1Xi

— Synth Potato 🥔 (@SynthPotato) May 22, 2025