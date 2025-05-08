Death Stranding 2 получила 30 минут геймплея — новые биомы, корабль-база и дерево навыков Сэма

Death Stranding 2: On the Beach получила 30 минут геймплея — Хидео Кодзима продолжает менять подход к путешествиям в игре. В нее добавили новые инструменты, персонажей и улучшения.

Хотя детали сюжета продолжают держат в секрете — игра обещает еще более глубокое погружение в мир. Похоже на этот раз связи между людьми станут основной движущей силой. Немало внимания уделено появлению Сэма и Лу, а также взаимодействию с другими уже известными персонажами. А чтобы дальше не путаться — все главные новинки по подпунктам.

Дерево навыков и гибкость стиля

Одна из ключевых новинок — система навыков. Игрок может выбрать специализацию, которая лучше всего соответствует его стилю прохождения. Например, более стабильное прицеливание для тех, кто ориентируется на бой или уменьшение количества шагов для скрытого перемещения. Еще возможно расширить дальность сенсора Одрадек для осторожных курьеров.

Эти навыки можно настраивать в зависимости от миссии и условий окружающей среды. Но никто не заставляет вас использовать их — можно оставить Сэма таким, каким он был.

DHV Magellan — корабль как дом и «семья» вокруг

Магеллан — это новая база Сэма. Гигантский корабль путешествует сквозь смоляные потоки и позволяет добраться до недоступных ранее биомов. Но главное — он дарит ощущение того, что Сэму есть куда возвращаться после сложной миссии.

В первой части встречи с другими персонажами проходили довольно изолированно: отдельная комната для Хартмена, лаборатория для Мамы, личные сцены с Фрагиле. В сиквеле Сэм часто возвращается на Магеллан, где обитает постоянно расширяющаяся команда. Это создает живое, более органичное общение, которое добавляет глубины истории.

Управляет Магелланом Тарман — образ, смоделированный по мотивам Джорджа Миллера, режиссера «Безумного Макса». Он потерял руку, что стало источником его «фантомной боли». Его рука, которая больше не принадлежит миру живых, а также имеет связь с BT. Это, вероятно, позволяет ему управлять кораблем в смоле и на пляже.

Препперы, побоища и локальные драмы

Препперы возвращаются — и на этот раз их истории разбросаны по всем регионам. Побочные квесты раскрывают местные конфликты, личные трагедии и «о том, что люди переживают и чего они хотят». Сценарий стал менее абстрактным, а наоборот больше укорененным в реальность постапокалиптического мира.

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Некоторые новые лица — это приглашенные звезды. Их роли пока держат в тайне, но уже известно, что часть препперов озвучивали настоящие знаменитости.

Доллмэн — говорящая кукла

Новый постоянный спутник Сэма — Доллмен. Это странный персонаж, который живет в кукле и путешествует вместе с главным героем. Он комментирует события, иногда подсказывает, иногда философствует — и делает это с юмором и стилем. На базе Доллмен может рассказывать истории, которых у него немало.

История Лу продолжается

Роль Лу во второй части будет еще более весомой. Ее история — одна из центральных тем, затрагивающая вопросы жизни, заботы и связей между поколениями.

В общем пресса советует поиграть сначала в оригинальную Death Stranding, если есть желание полностью понять сюжетную глубину второй игры. Она есть в каталоге PlayStation Plus, поэтому подписчики могут загрузить ее уже сейчас.

Хоть боевые элементы расширены, но суть осталась неизменной: переносить вещи из точки А в точку Б. Но на этот раз с драматизмом, вниманием к деталям и человеческими историями. Добавились новые транспортные опции: связывание грузов, монорельсы, новые машины и так далее. А социальная система осталась — и снова позволяет оставлять полезные вещи другим игрокам по всему миру.

Death Stranding 2: On the Beach ожидается в этом году. Сперва игру хотели перенести из-за релиза GTA 6, но последняя выйдет в 2026 году, поэтому стоит ожидать более быстрый выход проекта Кодзимы. По его словам, игра уже завершена на 95%. В PS Store цена предзаказа стартует от ₴2199.

Источник: IGN / Game Spot / 4Gamer