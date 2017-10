CNN: Россия использовала игру Pokemon Go для разжигания расовой ненависти в США

Судя по всему, интернет-кампания России с целью воздействия на ход выборов в США была куда широкомасштабное, чем казалось ранее, и не ограничивалась только платформами Facebook, Twitter и Google. Новые данные указывают, что для этих целей также использовалась популярная игра Pokemon Go.

Телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование сообщает, что в июле 2016 года на странице в сервисе блогов Tumblr, связанной с группой «Не стреляй в нас» (Do Not Shoot Us), проводили конкурс для людей, симпатизирующих движению Black Lives Matter. По правилам конкурса, надо было играть в Pokemon Go рядом с местами, где полицейские совершили преступления против афроамериканцев. Игроков просили сменить имена персонажей на имена жертв инцидентов, предлагая за это подарочные карты на покупки в Amazon. Как отмечает источник, это явная попытка разжечь межнациональную рознь.

По данным CNN, автором конкурса выступила «фабрика троллей» — распространенное в сети название петербургского «Агентства интернет-исследований», занимающегося публикацией фейковых сообщений в соцсетях, как правило это политические посты.

Источник отмечает, что у Do Not Shoot Us есть официальный сайт, а также аккаунты в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Журналисты обращают внимание на то, что аккаунт в соцсети Facebook, принадлежащий движению, был среди тех 470 фейковых аккаунтов и страниц, с которых распространялась политическая реклама перед выборами в США.

На странице сообщества в Tumblr телеканалу CNN удалось обнаружить сообщение, показывающее покемона с именем «Эрик Гарнер». Напомним, так звали 43-летнего афроамериканца, который умер вскоре после того, как один из нью-йоркских полицейских во время задержания применил к нему удушающий прием. Журналисты CNN не смогли обнаружить доказательств участия пользователей в конкурсе, поскольку аккаунты страницы в Facebook, Twitter и Instagram уже заблокированы. В то же время страницы движения в YouTube и Tumblr по-прежнему активны, хотя последняя сместила свой фокус на Палестину.

Источник: CNN и The Verge