ЦКЗ создал медицинского чат-бота на базе сервисов Microsoft, который предназначен для проверки симптомов коронавируса COVID-19





Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) использовал сервис Microsoft Healthcare Bot для создания чат-бота по предварительной оценке наличия симптомов COVID-19. Он предназначен для скрининга американцев, которые могут быть не совсем уверены, стоит ли обращаться за медицинской помощью.

Бот Coronavirus Self Checker задает ряд вопросов, основанных на рекомендациях CDC о симптомах (таких как одышка или головокружение) и факторах риска (таких как лежащие в основе медицинские условия или воздействие кого-либо еще с вирусом). После оценки полученных данных чат-бот предлагает следующие шаги: самостоятельно изолироваться, проконсультироваться со специалистом телемедицины или посетить пункт неотложной помощи.

Чат-бот CDC предоставляет ссылки на дополнительную информацию и контакты с местными отделами здравоохранения, но не содержит информации о сайтах, предлагающих тестировани на коронавирус. Он также не ставит диагнозы и не даёт планов лечения, кроме общих советов, таких как «оставайтесь дома и берегите себя» или «позвоните 911». Бот, по-видимому, является возможным способом убедить чрезмерно обеспокоенных лиц в том, что их симптомы, вероятно, не требуют медицинской помощи. Это, в свою очередь, может освободить врачей и отделения неотложной помощи для пациентов, которые действительно заболели коронавирусом.

Данный чат-бот работает на платформе Microsoft Azure, но CDC является владельцем этого инструмента и обеспечивает его поддержку. Также отмечается, что Центр не передаёт никакой личной информации, которую вводят пользователи при общении с ботом.

По сообщениям Wall Street Journal, версии чат-ботов уже доступны в девяти системах здравоохранения. Скоро также появятся новые версии. Поставщик медицинских услуг Providence запустил ограниченную версию бота 5 марта, открыв ее всем пользователям 8 марта. Отмечается, что такой бот уже провёл более 40 тыс сеансов и сделал более 6 тыс. направлений на видео-консультации.

Источник: The Verge