DALL-E 3 теперь доступен всем желающим прямо в Paint

Microsoft выпустила интеграцию генеративного искусственного интеллекта DALL-E в Paint для всех пользователей Windows 11. Благодаря DALL-E 3 стало возможным генерировать изображение прямо в Microsoft Paint и использовать возможности ChatGPT от OpenAI. Эта функция доступна через боковую панель Cocreator в Paint.

Новое обновление теперь доступно всем, а не только участникам программы Insider, передает WindowsLatest. Функция Microsoft Paint Cocreator была доступна в Windows 11 на каналах Canary и Dev с сентября, а недавно она стала доступна пользователям на канале Release Preview. Начиная с этой недели можно будет попробовать DALLE-3 в Microsoft Paint в общей сборке Windows 11.

Чтобы воспользоваться функцией после обновления устройства, необходимо открыть пустой лист Paint и нажать кнопку Cocreator в правой части панели инструментов. Далее следует дать DALL-E от Microsoft описание того, что нужно создать.

Результаты работы искусственного интеллекта Paint довольно точно воспроизводят описание. Также можно просмотреть другие варианты иллюстраций на боковой панели Cocreator в Paint.

Для новичков предусмотрено пособие из четырех шагов, которые помогут разобраться с новой функцией Paint.