Данные 26 млн водительских удостоверений украинцев выложили в интернет. Минцифры отрицает причастность «Дії» к утечке

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11 мая в анонимном телеграм-канале «UA Baza Bot» появилась база с личными данными украинцев — в ней содержатся фотографии водителей, снятые при оформлении прав (всего 26 млн удостоверений). Кто стоит за утечкой, доподлинно неизвестно; пока есть только официальное заявление Минцифры, которым ведомство опровергло обвинения в адрес разработчиков мобильного приложения «Дія», обеспечивающего доступ к цифровым аналогам главных документов, включая паспорт и водительское удостоверение.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал сообщения о причастности «Дія» к этой утечке «фейками», особо подчеркнув, что это невозможно в принципе. Свою позицию он аргументировал следующим образом:

«Во-первых, «Дія» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, предоставляемой указанным ботом, намного, в десятки, а то и в сотни раз превышает ту, которая есть в «Дія». В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в Даркнете».

По словам министра, данные относятся к старым утечкам «ПриватБанка» (до национализации) и других частных фирм. Также Михаил Федоров отметил, что СБУ начала соответствующее расследование по инциденту с ботом UA Baza Bot.

Остается добавить, что за последний месяц это уже третий такой Telegram-бот, торгующий персональными данными украинцев — буквально две недели назад обнаружилась парочка таких.

Источник: Facebook