DART — космический зонд NASA, который протаранил астероид — создал еще почти 1 млн кг обломков

Зонд-камикадзе NASA DART успешно протаранил астероид Диморфос 27 сентября и учёные продолжают анализировать результаты проверки планетарной системы защиты. Одна из последних оценок свидетельствует, что столкновение спровоцировало выброс в космос почти 1 миллиона килограммов или 6 железнодорожных вагонов обломков.

Миссия NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) — это исследование того, как Земля может защититься от приближающегося астероида путем применения силы. Космический корабль, созданный для проверки этой идеи, был запущен в ноябре 2021 года, а через год в сентябре врезался в Диморфос на скорости 22 500 км/ч.

Используя лучшие мировые телескопы ученые получили достаточно информации, чтобы считать миссию успешной. NASA поделилось снимками крупных планов удара, однако за первым в истории человечества испытанием планетарной системы защиты издали наблюдали и с помощью космических телескопов Джеймса Уэбба (JSWT) и Хаббла. Это был первый случай, когда телескопы одновременно фиксировали одну и ту же небесную цель.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target. Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 29, 2022

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После двухнедельного сбора и анализа данных NASA обнаружило, что удар космического зонда DART сократил орбиту Диморфоса вокруг другого астероида Дидимоса на 32 минуты. А во время последующих наблюдений удалось получить снимок, на котором видно, что столкновение DART с астероидом оставило след из пыли и других обломков протяженностью более 9600 километров.

Следующие наблюдения за выбросом доказали, что DART сбросил почти один миллион килограммов пыли и камня (чего достаточно, чтобы заполнить шесть или семь железнодорожных вагонов).

Полученные цифры дополняют всеобщую картину системы планетарной защиты, которую ученые пытаются выстроить, рассчитывая импульс от удара. Согласно новым расчетам, он был примерно в 3,6 раза больше, чем если бы астероид полностью «поглотил» космический корабль и не произошло выброса. Это доказывает, что камни и обломки, поднятые в результате столкновения, сыграли большую роль в смещении Диморфоса, чем сам космический корабль.

«Импульс — одна из важнейших вещей, которые мы можем измерить, потому что это информация, которая нам понадобится для разработки дальнейших ударных миссий по отклонению астероида. Понимание того, как удар космического корабля изменит импульс астероида, является ключом к разработке стратегии смягчения последствий сценария планетарной защиты» — говорит Энди Ченг, руководитель исследовательской группы DART.

Источник: New Atlas