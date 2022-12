DART — космический зонд NASA, который протаранил астероид — создал еще почти 1 млн кг обломков

Зонд-камикадзе NASA DART успешно протаранил астероид Диморфос 27 сентября и учёные продолжают анализировать результаты проверки планетарной системы защиты. Одна из последних оценок свидетельствует, что столкновение спровоцировало выброс в космос почти 1 миллиона килограммов или 6 железнодорожных вагонов обломков.

Миссия NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) — это исследование того, как Земля может защититься от приближающегося астероида путем применения силы. Космический корабль, созданный для проверки этой идеи, был запущен в ноябре 2021 года, а через год в сентябре врезался в Диморфос на скорости 22 500 км/ч.

Используя лучшие мировые телескопы ученые получили достаточно информации, чтобы считать миссию успешной. NASA поделилось снимками крупных планов удара, однако за первым в истории человечества испытанием планетарной системы защиты издали наблюдали и с помощью космических телескопов Джеймса Уэбба (JSWT) и Хаббла. Это был первый случай, когда телескопы одновременно фиксировали одну и ту же небесную цель.

