Даты распродаж и фестивалей Steam в 2023 году — весенняя пройдет 16–23 марта

Valve официально объявила точные сроки проведения распродаж и фестивалей Steam в 2023 году, чтобы желающие имели достаточно времени спланировать бюджет и пополнить собственную библиотеку желанными тайтлами по выгодным ценам. Как всегда, полное расписание на 2023 год появилось в документации Steamworks специальный раздел для разработчиков и издателей.

Итак, в этом году планируется суммарно 10 крупных фестивалей (сюда также входят тематические распродажи) и четыре больших традиционных сезонных распродажи. Как и раньше, на фестивалях новинок игроки смогут поиграть в сотни демо-версий, поучаствовать в трансляциях от разработчиков и принять участие в обсуждении будущих релизов в Steam. В то же время, ежемесячные тематические распродажи служат другой цели: продемонстрировать конкретную геймплейную тематику и механику. Относительно традиционных сезонных распродаж это шанс ухватить ту или иную игру из списка желаемого с хорошей скидкой.

Прямо сейчас проходит февральский фестиваль новинок, на котором представлено множество игр со скидками, а также разделы для невыпущенных игр и сотни игр с демо-версиями. Мероприятие продлится до 20:00 27 февраля по Киеву.

Календарь распродаж и фестивалей в Steam на 2023 год

Полная документация, содержащая дополнительную информацию о распродажах и фестивалях Steam в 2023 году, а также условия участия доступна на сайте Steamworks: