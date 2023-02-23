Даты распродаж и фестивалей Steam в 2023 году — весенняя пройдет 16–23 марта

Valve официально объявила точные сроки проведения распродаж и фестивалей Steam в 2023 году, чтобы желающие имели достаточно времени спланировать бюджет и пополнить собственную библиотеку желанными тайтлами по выгодным ценам. Как всегда, полное расписание на 2023 год появилось в документации Steamworks специальный раздел для разработчиков и издателей.
Итак, в этом году планируется суммарно 10 крупных фестивалей (сюда также входят тематические распродажи) и четыре больших традиционных сезонных распродажи. Как и раньше, на фестивалях новинок игроки смогут поиграть в сотни демо-версий, поучаствовать в трансляциях от разработчиков и принять участие в обсуждении будущих релизов в Steam. В то же время, ежемесячные тематические распродажи служат другой цели: продемонстрировать конкретную геймплейную тематику и механику. Относительно традиционных сезонных распродаж это шанс ухватить ту или иную игру из списка желаемого с хорошей скидкой.
Прямо сейчас проходит февральский фестиваль новинок, на котором представлено множество игр со скидками, а также разделы для невыпущенных игр и сотни игр с демо-версиями. Мероприятие продлится до 20:00 27 февраля по Киеву.
Календарь распродаж и фестивалей в Steam на 2023 год
- Фестиваль загадок: 20–27 февраля
- Фестиваль головоломок: 24 апреля – 1 мая
- Весенняя распродажа: 16–23 марта (крупная сезонная распродажа)
- Фестиваль спорта: 15–22 мая
- «Играм быть»: 19–26 июня
- Летняя распродажа: 13–29 июля (крупная сезонная распродажа)
- Фестиваль стелса: 24–31 июля
- Фестиваль визуальных новелл: 7–14 августа
- Фестиваль стратегий: 28 августа – 4 сентября
- Фестиваль шутемапов: 25 сентября – 2 октября
- «Играм быть»: 9–16 октября
- Возвращение хеллоуинского фестиваля «Страхи в Steam»: 26 октября – 2 ноября (подробности — скоро)
- Осенняя распродажа: 21–28 ноября (крупная сезонная распродажа)
- Зимняя распродажа: 21 декабря 2023 года — 4 января 2024 года (крупная сезонная распродажа)
Полная документация, содержащая дополнительную информацию о распродажах и фестивалях Steam в 2023 году, а также условия участия доступна на сайте Steamworks: