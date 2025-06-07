Death Stranding 2 — Хидео Кодзима показал катсцену с новыми персонажами

На Summer Game Fest 2025 Хидео Кодзима представил еще одно видео из Death Stranding 2: On the Beach, которая выходит в этом месяце. Видео не стремится удивить фантастическими чудесами и не раскрывает геймплей.

В клипе появились двое новых персонажей: Люси (Алисса Юнг) и Нил (Лука Маринелли). Они встречаются будто как двое незнакомцев, но в конце концов вспоминают друг друга. Женщина будто смущена чем-то из прошлого, а мужчина пытается ее успокоить. На руках у обоих одинаковые метки в виде знака Зодиака Рака. Кодзима рассказывает, что Нилу отведена роль, подобная персонажу Мадса Миккельсена в прошлой игре.

«В DS2 Нил и Люси — очень важные персонажи. Я не могу точно сказать, потому что это будут спойлеры, но вы видели метку Рака на их руках. Так что у них глубокая связь, которая раскрывается на протяжении всей истории», — рассказал геймдиректор.

В Death Stranding 2 вновь появятся Сэм Бриджес и Фреджайл спустя годы после первой игры. Несколько предыдущих опубликованных сцен дают больше представления о сюжете, в отличие от этого знакомства с персонажами.

Ранее герой Нормана Ридуса проходил сквозь черную слизь, чтобы встретить человека по имени Тарман и его летучего кота вместе с жуткой куклой. Также появлялись Туморроу (Эль Фаннинг) и Рейни (Куцуна Сиори) Напомним, Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня.

Источник: IGN