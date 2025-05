Death Stranding 2 «ушла на золото» — Кодзима завершил работу над On the Beach

Kojima Productions официально подтвердила — Death Stranding 2: On the Beach завершена и «пошла на золото».

Это означает, что финальная версия игры готова к производству и запуску. Теперь осталось дождаться релиза 26 июня. Безусловно, это не гарантирует полное отсутствие патчей первого дня, но основная часть уже отшлифована.

«Death Stranding 2: On the Beach стала золотой. Путешествие начнется вскоре — осталось совсем немного времени до 26 июня», — пишет Kojima Productions в X (Twitter).

Это не просто отметка статуса, а знак того, что игру уже можно печатать на дисках и готовить к цифровому распространению. О сюжете On the Beach известно немного — все начинается через 11 месяцев после первой части. В недавнем 30-минутном геймплее показали новые биомы, корабль-базу и странную куклу Доллмэна. Также известно об одной из интересных механик игры — избегать боссов без потери сюжета.

Отметим, что на данный момент продолжаются предзаказы Death Stranding 2: On the Beach. Обычное издание обойдется в ₴2199, а Digital Deluxe несущественно дороже — ₴2399. Последнее предоставляет 48 часов раннего доступа, а также кучу дополнительного контента. За любой предзаказ игроки получат голограмму и экзоскелеты.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH has gone gold 📀

The journey begins soon — just a little longer until June 26 👍

Pre-order the Digital Deluxe Edition for Early Access from June 24!https://t.co/xjZu6R2g9b#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/q5Xju2O7I3

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 9, 2025