Новости Новости 09.05.2025 в 16:09 comment views icon

Death Stranding 2 «ушла на золото» — Кодзима завершил работу над On the Beach

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Death Stranding 2 «ушла на золото» — Кодзима завершил работу над On the Beach

Kojima Productions официально подтвердила — Death Stranding 2: On the Beach завершена и «пошла на золото».

Это означает, что финальная версия игры готова к производству и запуску. Теперь осталось дождаться релиза 26 июня. Безусловно, это не гарантирует полное отсутствие патчей первого дня, но основная часть уже отшлифована.

«Death Stranding 2: On the Beach стала золотой. Путешествие начнется вскоре — осталось совсем немного времени до 26 июня», — пишет Kojima Productions в X (Twitter).

Это не просто отметка статуса, а знак того, что игру уже можно печатать на дисках и готовить к цифровому распространению. О сюжете On the Beach известно немного — все начинается через 11 месяцев после первой части. В недавнем 30-минутном геймплее показали новые биомы, корабль-базу и странную куклу Доллмэна. Также известно об одной из интересных механик игры — избегать боссов без потери сюжета.

Death Stranding 2 «пішла на золото» — Кодзіма завершив роботу над On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Отметим, что на данный момент продолжаются предзаказы Death Stranding 2: On the Beach. Обычное издание обойдется в ₴2199, а Digital Deluxe несущественно дороже — ₴2399. Последнее предоставляет 48 часов раннего доступа, а также кучу дополнительного контента. За любой предзаказ игроки получат голограмму и экзоскелеты.

На «волне» ажиотажа Kojima Productions показала ограниченную версию контроллера DualSense, стилизованного под Death Stranding 2. Устройство выглядят в духе игры — футуристично и узнаваемо.

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Кстати, Хидео Кодзима ранее упоминал, что выход GTA 6 частично повлиял на расписание Death Stranding 2. Но релиз гиганта Rockstar перенесли, потому солнечный Вайс-Сити в этом году не задавит другие релизы.

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Источник: Insider Gaming

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