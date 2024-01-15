DeepSeek — китайский аналог ChatGPT — удаляет вопросы о событиях площади Тяньаньмэнь и любые запросы о Винни Пухе

Другой популярный в Китае чат-бот Ernie тем временем не любит запросы о коронавирусе.

В канун первого дня рождения ChatGPT китайский ИИ-стартап DeepSeek AI представил собственный чат-бот. Модель DeepSeek училась на наборе данных из 2 триллионов токенов на английском и китайском языках, и, согласно данным тестов, в чем-то даже превосходила знаменитую Llama 2-70B от Meta.

В то же время, несмотря на впечатляющую производительность, показанную в тестах, модель страдает от цензуры — в частности, в запросах, касающихся непосредственно страны. Так, вопрос о событиях на площади Тяньаньмэнь Наибольшие в истории коммунистического Китая политические протесты, которые проходили на площади Тяньаньмэнь в Пекине в течение семи недель — с середины апреля до начала июня 1989. В конце концов людей силой разогнали войска КНР, из-за чего погибли тысячи протестующих. DeepSeek вообще удаляет; то же самое происходит, когда в запросе упоминают Винни Пуха.

В 2013 году изображение президента Китая, который идет с президентом США Бараком Обамой, разместили рядом с изображением Винни-Пуха с Тигрой, и с тех пор любые упоминания персонажа считаются насмешками над Си Цзиньпином и его политикой и блокируются китайскими цензорами. В 2018-м в стране запретили фильм о Винни Пухе от студии Disney, а в этом году британский слэшер «Винни-Пух: Кровь и мед» убрали из кинотеатров Гонконга и Макао.

С подобными блокировками сталкивается и чат-бот Ernie — еще один аналог ChatGPT от Baidu, который во время запуска залетел в топ-1 китайского App Store. В дополнение к запросам о Винни Пухе, бот не любит вопросы о коронавирусе. Например, если Ernie спросить, откуда взялся COVID-19, тот ответит, что его происхождение «все еще является предметом научных исследований».

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