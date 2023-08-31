Новости Софт 31.08.2023 в 11:03

Ernie — аналог ChatGPT от Baidu залетел в топ-1 китайского Apple App Store

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Юрій Орос

Автор новин

Китайская компания Baidu (известная прежде всего одноименной соцсетью) в четверг выпустила общедоступно свой аналог ChatGPT — и ее бот Ernie сразу стал самым популярным приложением в китайском Apple App Store. На этом фоне акции Baidu выросли на 3% на Гонконгской бирже.

Эта новость является еще одним свидетельством более спокойного отношения Пекина к искусственному интеллекту, передает CNBC. Baidu выпустила Ernie еще 16 марта, но предыдущая версия была доступна только деловым партнерам и пользователям по приглашению. Очередь на добавление составляла более 1,2 млн.

Знакомьтесь, ERNIE Bot. Baidu представила аналог ChatGPT, рассчитанный исключительно на китайскую аудиторию

ChatGPT официально запрещен в Китае, где заблокирован доступ к Google и Facebook. Тем не менее многие местные компании на фоне популярности этой большой языковой модели поспешили выпускать свои проекты генеративного искусственного интеллекта, несмотря на контроль со стороны властей. В частности, свои продукты выпустили Alibaba, а Kunlun Tech интегрировала чат-бот Tiangong AI в браузер Opera.

Только 15 августа вступил в силу «временный регламент» Китая по управлению услугами генеративных ИИ. В правилах сказано, что они не будут применяться к компаниям, пока продукт не будет доступен широкой общественности. Это более мягкий подход, чем опубликованный в апреле проект, где предполагалось, что регулятивные меры будут применяться даже на стадии разработки. Последняя версия правил также не содержала общего требования о наличии лицензии, лишь отмечая, что она нужна, если это предусмотрено законодательством и нормативно-правовыми актами. При этом не уточнялось, какими именно. В целом Китай еще ужесточил регулирование в сфере защиты персональных данных и сетевой безопасности.

Китайский Ernie Bot превзошел ChatGPT в ключевых тестах – по крайней мере, так утверждает Baidu, которая его разработала

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