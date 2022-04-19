DeFi-проект Beanstalk потерял $182 млн из-за эксплойта мгновенного кредитования, злоумышленник вывел около $80 млн и пожертвовал Украине $250 тыс.

Проект децентрализованного финансирования Beanstalk Farms столкнулся с одним из крупнейших в истории эксплойтов мгновенного кредитования, что подорвало его цену.

Протокол на базе Ethereum столкнулся с совокупными потерями около $182 млн, а злоумышленник смог вывести крипто токены на сумму около $80 млн. Он перевёл средства на сервис микширования криптовалютных активов Tornado Cash, чтобы скрыть свои следы. Злоумышленник также пожертвовал Украине $250 тыс. в стейблкоине USDC.

Создатели протокола раскрыли свои личности в Beanstalk Discord и заявили, что не причастны к атаке. Отмечается, что они также потеряли свои депонированные активы, как и другие пользователи. Пока неясно, будут ли возмещены потери инвесторам, и если да, то, как и в каком объёме.

В отличие от традиционного кредитования, которое требует, чтобы ссуда была обеспечена залогом или другими обязательствами, смарт-контракты DeFi позволяют занимать большие суммы в стейблкоинах в так называемых мгновенных кредитах без какой-либо формы обеспечения. Мгновенные кредиты, когда весь процесс заимствования и возврата кредита происходит в рамках одной транзакции в блокчейне, довольно популярны среди арбитражных трейдеров.

Вместе с тем мгновенные кредиты оказались лёгкой мишенью для эксплойтов, поскольку любая ошибка в коде смарт-контракта позволяет злоумышленнику манипулировать протоколом и выводить миллионы. В прошлом году Cream Finance и Alpha Homora потеряли $130 млн и $37 млн аналогичным образом.

Источник: Bloomberg