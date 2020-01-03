Dell представила новое поколение ультрапортативного ноутбука XPS 13, сертифицированный по программе Project Athena





Вместе с премиальным ноутбуком Latitude 9510 компания Dell подготовила к выставке CES 2020 и обновлённую версию XPS 13. Устройство получило расширенный дисплей, клавиатуру от края до края, большую сенсорную панель и возможность поднимать крышку одной рукой. Корпус устройства включает такие материалы, как обработанный алюминий, углеродное волокно, тканое стекловолокно и закаленное стекло Corning Gorilla Glass.

Новый Dell XPS 13 (9300) содержит 13,4-дюймовый дисплей формата 16:10, но при этом, по заверениям производителя, умещается в 11-дюймовом форм-факторе. Он имеет размеры 295,7х198,7х14,8 мм и массу 1,2 или 1,27 кг, в зависимости от используемого дисплея. На выбор пользователей предлагаются дисплеи InfinityEdge с разрешением Full HD+ 1920х1200 точек (обычный или сенсорный) или 4K Ultra HD+ 3840×2400 точек (сенсорный). Версии с сенсорными панелями – более тяжёлые. Во всех случаях максимальная яркость составляет 500 нит и обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB. Модификация с разрешением 4K Ultra HD+ дополнительно может похвастаться сертификацией HDR 400 и охватом 90% цветового пространства DCI-P3. Дисплей получил более тонкие рамки, чем прежде, но при этом он стал на 6,8% больше, чем раньше. Дисплей занимает 91,5% поверхности панели. А сам корпус ноутбука стал на 2% меньше.

Отмечается, что новый ноутбук Dell XPS 13 (9300) сертифицирован по стандарту Project Athena. Конфигурация может включать один из процессоров Intel 10-го поколения: Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7. Оперативная память предлагается в виде опций от 4 ГБ до 32 ГБ, а ёмкость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 3 x4 варьируется в диапазоне от 256 ГБ до 2 ТБ. Устройство несёт на борту стерео динамики мощностью по 2,5 Вт, комбинированный 3,5-миллиметровый звуковой разъём, двойной микрофон, HD веб-камеру, Два порта Thunderbolt 3 (DisplayPort/power delivery), один порт USB Type-C и слот для карты памяти microSD. Комплектная батарея ёмкостью 52 Втч обеспечивает до 19 часов в автономном режиме.

Для нового Dell XPS 13 доступна версия с ОС Windows 10, а также версия для разработчиков с Ubuntu 18.04 LTS. При этом стандартная версия с Windows 10 появится в продаже в некоторых странах с 7 января, а на глобальный рынок она выйдет в феврале. Цена стартует с отметки $999,99. Версия для разработчиков будет доступна на рынке с февраля по цене от $1199,99.