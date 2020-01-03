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Dell представила новое поколение ультрапортативного ноутбука XPS 13, сертифицированный по программе Project Athena

Dell представила новое поколение ультрапортативного ноутбука XPS 13, сертифицированный по программе Project Athena

Dell представила новое поколение ультрапортативного ноутбука XPS 13, сертифицированный по программе Project Athena


Вместе с премиальным ноутбуком Latitude 9510 компания Dell подготовила к выставке CES 2020 и обновлённую версию XPS 13. Устройство получило расширенный дисплей, клавиатуру от края до края, большую сенсорную панель и возможность поднимать крышку одной рукой. Корпус устройства включает такие материалы, как обработанный алюминий, углеродное волокно, тканое стекловолокно и закаленное стекло Corning Gorilla Glass.

Dell привезёт на CES 2020 ноутбук XPS 13, сертифицированный по стандарту Project Athena

Новый Dell XPS 13 (9300) содержит 13,4-дюймовый дисплей формата 16:10, но при этом, по заверениям производителя, умещается в 11-дюймовом форм-факторе. Он имеет размеры 295,7х198,7х14,8 мм и массу 1,2 или 1,27 кг, в зависимости от используемого дисплея. На выбор пользователей предлагаются дисплеи InfinityEdge с разрешением Full HD+ 1920х1200 точек (обычный или сенсорный) или 4K Ultra HD+ 3840×2400 точек (сенсорный). Версии с сенсорными панелями – более тяжёлые. Во всех случаях максимальная яркость составляет 500 нит и обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB. Модификация с разрешением 4K Ultra HD+ дополнительно может похвастаться сертификацией HDR 400 и охватом 90% цветового пространства DCI-P3. Дисплей получил более тонкие рамки, чем прежде, но при этом он стал на 6,8% больше, чем раньше. Дисплей занимает 91,5% поверхности панели. А сам корпус ноутбука стал на 2% меньше.

Dell привезёт на CES 2020 ноутбук XPS 13, сертифицированный по стандарту Project Athena

Отмечается, что новый ноутбук Dell XPS 13 (9300) сертифицирован по стандарту Project Athena. Конфигурация может включать один из процессоров Intel 10-го поколения: Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7. Оперативная память предлагается в виде опций от 4 ГБ до 32 ГБ, а ёмкость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 3 x4 варьируется в диапазоне от 256 ГБ до 2 ТБ. Устройство несёт на борту стерео динамики мощностью по 2,5 Вт, комбинированный 3,5-миллиметровый звуковой разъём, двойной микрофон, HD веб-камеру, Два порта Thunderbolt 3 (DisplayPort/power delivery), один порт USB Type-C и слот для карты памяти microSD. Комплектная батарея ёмкостью 52 Втч обеспечивает до 19 часов в автономном режиме.

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Для нового Dell XPS 13 доступна версия с ОС Windows 10, а также версия для разработчиков с Ubuntu 18.04 LTS. При этом стандартная версия с Windows 10 появится в продаже в некоторых странах с 7 января, а на глобальный рынок она выйдет в феврале. Цена стартует с отметки $999,99. Версия для разработчиков будет доступна на рынке с февраля по цене от $1199,99.

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