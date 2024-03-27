Тимоти Шаламе заключил многолетнее соглашение с Warner Bros. после успеха «Дюны» и «Вонки»

Контракт предусматривает участие Шаламе в проектах студии в качестве актера и продюсера.

Мюзикл «Вонка», в котором Тимоти Шаламе сыграл легендарного шоколатье, с момента дебюта в декабре заработал $632 млн во всем мире. Тогда как уже в конце февраля актер вернулся на большой экран в роли Пола Атрида во второй части «Дюны» — на данный момент фильм все еще транслируется в кинотеатрах, но уже превзошел достижения первой части с $575 млн кассовых сборов.

По данным Warner Bros., Шаламе стал первым актером за четыре десятилетия, который снялся сразу в двух самых кассовых фильмах США последних восьми месяцев.

Как отмечает Variety, успех фильмов и дальнейшая сделка значительно обогатят актера — только за «Вонку» он заработал более $8 млн.

«В течение последних лет мы восхищались не только преданностью Тимоти своему делу, которая очевидна в диапазоне и глубине его разнообразных ролей, но и его непоколебимым желанием уделять 100% своего времени и внимания каждому проекту в Warner Bros. и в других местах», — говорится в заявлении гендиректоров Warner Bros. Motion Picture Group Майка Де Луки и Пэм Эбди. «Его работа над кампаниями для «Дюны» и «Вонки» — говорит сама за себя».

В соответствии с соглашением, Шаламе может снимать фильмы и в других местах, но Warner Bros. получит право первой взяться за финансирование его потенциальных проектов.

28-летний американо-французский актер снялся в номинированных на «Оскар» фильмах «Назови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Маленькие женщины» и «Дюна», а также продюсировал романтический фильм ужасов Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» и байопик Джеймса Мэнголда о Бобе Дилане «A Complete Unknown» (все еще находится на стадии съемок).

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«Работа с Майком Де Лукой, Пэм Эбди и их командами над «Вонкой» и «Дюной» в течение последних нескольких лет была очень полезным опытом», — сказал Шаламе. «Это руководители, которые верят в создание настоящего кино, и я очень благодарен за поддержку меня как актера, продюсера и соавтора. Это партнерство кажется естественным следующим шагом. Вперед!».

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