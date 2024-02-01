Дени Вильнев говорит, что третья часть «Дюны» станет финальной — Тимоти Шаламе и Зендая «заинтересованы» в продолжении

Warner Bros. еще не дала «зеленый свет» для «Дюны 3», однако режиссер Дени Вильнев, кажется, не прочь снять продолжение, хотя отмечает, что фильм, который будет базироваться на втором романе Фрэнка Герберта из «Мессии Дюны», станет для него финальным в серии.
«Мессия Дюны должна стать для меня последним фильмом во франшизе», — сказал Вильнев в интервью журналу Time .
Литературная серия Герберта вместе с тем имеет еще несколько продолжений — таких, как «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитула Дюны», которые могли бы получить воплощение на экране.
В декабре прошлого года Дени Вильнев сказал, что третья часть «Дюны» уже пишется:
«Сценарий почти закончен. Это займет немного времени… Есть мечта снять третий фильм… для меня это имело бы абсолютный смысл».
Зендая, которая сыграла роль Чани в первых двух фильмах также выразила заинтересованность в продолжении:
«Каждый раз, когда Дэни звонит, я отвечаю «да». Когда я начала читать книгу «Мессия Дюны», я подумала: «О, я же пока только в первой части снимаюсь. Вот бы получилось поработать и над этой историей».
Как и ведущий актер франшизы Тимоти Шаламе:
«Меня очень волнует эта идея. Если придет время и возможность завершить историю «Мессией», думаю, мы все будем в восторге от этого».
В то же время выхода «Мессии» не следует ожидать в ближайшее время. Вильнев посвятил последние 6 лет первым двум фильмам, и в прошлом году на пресс-конференции в Южной Корее сказал, что хочет взять паузу.
Первая часть «Дюны» Дэнни Вильнева стала триумфатором премии «Оскар-2022» і получила целых шесть статуэток, в частности награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу. В украинском прокате лента показала лучший старт с начала пандемии со сборами более $1 млн за первый уик-энд. В целом «Дюна» собрала в украинских кинотеатрах более $3,5 млн, а общие кассовые сборы киноленты составляют $402 млн.
«Дюна: Часть вторая» выйдет в украинских кинотеатрах 29 февраля — кстати, в IMAX 70 мм, который обеспечит более высокую детализацию и реалистичность. Warner Bros. инициировала это решение после успеха «Оппенгеймера» от Кристофера Нолана, который назвал этот формат «золотым стандартом киноизображения на большом экране».
Много Шай-Хулудов в новом (очень зрелищном!) трейлере «Дюна: Часть вторая»
Согласно синопсису, во второй части Пол Атрейдес объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появятся новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Вокена (Шаддам IV).
Вторая часть «Дюны» будет несколько длиннее первой и продлится 2 часа 45 минут.
Ранее Вильнев высказывал заинтересованность в создании отдельного телесериала «Дюна: Сестринство» — будущего спинофа о тайном женском ордене «Бене Гессерит» для HBO Max.