Дени Вильнев говорит, что третья часть «Дюны» станет финальной — Тимоти Шаламе и Зендая «заинтересованы» в продолжении

Warner Bros. еще не дала «зеленый свет‎» для «Дюны 3», однако режиссер Дени Вильнев, кажется, не прочь снять продолжение, хотя отмечает, что фильм, который будет базироваться на втором романе Фрэнка Герберта из «Мессии Дюны‎», станет для него финальным в серии.

«Мессия Дюны должна стать для меня последним фильмом во франшизе», — сказал Вильнев в интервью журналу Time .

Литературная серия Герберта вместе с тем имеет еще несколько продолжений — таких, как «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитула Дюны», которые могли бы получить воплощение на экране.

В декабре прошлого года Дени Вильнев сказал, что третья часть «Дюны» уже пишется:

«Сценарий почти закончен. Это займет немного времени… Есть мечта снять третий фильм… для меня это имело бы абсолютный смысл».

Зендая, которая сыграла роль Чани в первых двух фильмах также выразила заинтересованность в продолжении:

«Каждый раз, когда Дэни звонит, я отвечаю «да». Когда я начала читать книгу «Мессия Дюны», я подумала: «О, я же пока только в первой части снимаюсь. Вот бы получилось поработать и над этой историей».

Как и ведущий актер франшизы Тимоти Шаламе:

«Меня очень волнует эта идея. Если придет время и возможность завершить историю «Мессией», думаю, мы все будем в восторге от этого».

В то же время выхода «Мессии» не следует ожидать в ближайшее время. Вильнев посвятил последние 6 лет первым двум фильмам, и в прошлом году на пресс-конференции в Южной Корее сказал, что хочет взять паузу.

Первая часть «Дюны» Дэнни Вильнева стала триумфатором премии «Оскар-2022» і получила целых шесть статуэток, в частности награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу. В украинском прокате лента показала лучший старт с начала пандемии со сборами более $1 млн за первый уик-энд. В целом «Дюна» собрала в украинских кинотеатрах более $3,5 млн, а общие кассовые сборы киноленты составляют $402 млн.

«Дюна: Часть вторая» выйдет в украинских кинотеатрах 29 февраля — кстати, в IMAX 70 мм, который обеспечит более высокую детализацию и реалистичность. Warner Bros. инициировала это решение после успеха «Оппенгеймера» от Кристофера Нолана, который назвал этот формат «золотым стандартом киноизображения на большом экране».

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Согласно синопсису, во второй части Пол Атрейдес объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появятся новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Вокена (Шаддам IV).

Вторая часть «Дюны» будет несколько длиннее первой и продлится 2 часа 45 минут.

Ранее Вильнев высказывал заинтересованность в создании отдельного телесериала «Дюна: Сестринство» — будущего спинофа о тайном женском ордене «Бене Гессерит» для HBO Max.