Новости Кино 28.08.2023 в 16:48

Режиссер Дени Вильнёв о триквеле «Дюны‎»: «На бумаге уже есть слова‎»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Режиссер Дени Вильнёв о триквеле «Дюны‎»: «На бумаге уже есть слова‎»

Режиссер планировал экранизировать «Дюну» Фрэнка Герберта в двух частях, однако сейчас намекает на третью часть.

«Если мне удастся создать трилогию, мечта сбудется», – заявил Вильнёв в интервью Empire.

Потенциальный третий фильм будет базироваться на романе «Мессия Дюны» – прямом продолжении научно-фантастического романа Герберта 1965 года.

«»Дюна Мессия» была написана как реакция на то, что люди воспринимали Пола Атрейдеса как героя. Это не то, что он хотел сделать. Моя адаптация ближе к его идее, что это действительно предупреждение», – говорит режиссер.

Естественно, продолжение будет зависеть от кассовых успехов второй части, премьера которой недавно была перенесена на 15 марта 2024 года из-за страйков актеров и сценаристов.

Впрочем, идея Вильнёва относительно триквела вполне реальна.

«Скажу, что на бумаге есть слова», – добавляет режиссер, намекая на создание сценария.

Первая «Дюна» вышла в 2021 году и стала триумфатором премии «Оскар-2022» — адаптация классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года получила целых шесть статуэток, в том числе награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу.

Съемки сиквела завершилось еще в декабре 2022 года — они продолжались почти 5 месяцев на нескольких локациях в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. Продолжением занималась та самая команда, которая работала над первым фильмом, включая режиссера Дени Вильнёва, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера. Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Флоренс Пью, Леа Сейду, Дейв Батиста, Остин Батлер и другие.

Трейлер фильма «Дюна: Часть вторая» с украинским дубляжем

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