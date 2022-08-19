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Десятки контрактных работников Facebook потеряли работу, их выбрал алгоритм «случайным образом» – Insider

Десятки контрактных работников Facebook потеряли работу, их выбрал алгоритм «случайным образом» – Insider

По данным Insider, компания Accenture, работающая по контракту на Meta, сообщила десяткам своих сотрудников, что их работу в Facebook «скоро заберут». Accenture по контракту курирует команды модераторов Facebook и других компаний. Сообщается, что сокращения затрагивают около 60 сотрудников.

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О причинах сокращений не сообщается. По данным источника, работников уведомили об этой новости во время поспешно запланированного видеозвонка. При этом представители Accenture сообщили подрядчикам, что они были выбраны «случайным образом» с помощью алгоритма. Попавшим под сокращение работникам сказали, что они могут повторно подать заявку и пройти собеседование на новые должности в фирме. Компания Facebook отказалась давать комментарии, а представитель Accenture отрицал факт «увольнения».

Эти сокращения в то время, когда Meta сталкивается с беспрецедентными проблемами для своего бизнеса на фоне экономического спада и ударов по рекламному направлению. Компания уже сократила свои планы найма и дала указание менеджерам отсеять неэффективных сотрудников. В начале года Meta также урезала перечень привилегий для сотрудников. Работники компании также опасаются, что Meta может сократить персонал на существенные 10%, хотя ранее компания отрицала, что планирует массовые увольнения.

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Источник: Engadget


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